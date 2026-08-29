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Çatı alevleri rüzgârla yayıldı, itfaiye yangına hızlı müdahale etti

Uşak'ın Ünalan Mahallesi'nde iki katlı binanın çatı katında çıkan yangın, rüzgârla hızla yayıldı; itfaiye ekipleri zamanında müdahale ederek söndürdü.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 18:30

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Çatı alevleri rüzgârla yayıldı, itfaiye yangına hızlı müdahale etti

Olayın gelişimi:

Uşak'ta Ünalan Mahallesi İkinci Ekiz Sokak'ta bulunan iki katlı bir binanın çatı katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgârın etkisiyle alevler hızla büyüdü ve çatının büyük bir kısmını sardı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye Uşak Belediyesi'ne ait itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, diğer binalara sıçramadan kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Müdahale ve sonuç:

İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede bastırıldı. Olayda çatıda hasar oluştu.

Vatandaşların rolü:

Çevredeki vatandaşların erken ihbarı, ekiplerin hızlıca yönlendirilmesini sağladı ve yangının daha fazla yayılmasının önüne geçti.

UŞAK’TA İKİ KATLI BİR BİNANIN ÇATI KATINDA ÇIKAN YANGIN EKİPLERİN MÜDAHALESİ SONUCU...

UŞAK’TA İKİ KATLI BİR BİNANIN ÇATI KATINDA ÇIKAN YANGIN EKİPLERİN MÜDAHALESİ SONUCU SÖNDÜRÜLDÜ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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