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Çatı alevlerle kaplandı: Lüleburgaz'da toplu konutta yangın

Lüleburgaz'da bir toplu konutun çatısında çıkan yangında alevler yükseldi, yoğun duman çevrede paniğe yol açtı; itfaiye sevk edilip inceleme başlatıldı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 15:05

GÜNCELLEME: 01 Ekim 2026 - 15:07

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Çatı alevlerle kaplandı: Lüleburgaz'da toplu konutta yangın

olayın ayrıntıları:

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde bulunan toplu konutlardan birinin çatısında yangın çıktı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

yangının seyri ve görgü tanıkları:

Yangında alevler metrelerce yükseldi ve kısa sürede çatıyı sardı. Olay yerinden yükselen yoğun duman çevrede paniğe neden oldu ve çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi.

müdahale ve soruşturma:

İtfaiye ekiplerinin olay yerine ulaşmasıyla söndürme çalışmaları başlatıldı ve ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. Yetkililer, yangının çıkış nedeni ile binada hasar oluşup oluşmadığına ilişkin inceleme başlattı.

KIRKLARELİ’NİN LÜLEBURGAZ İLÇESİNDE BİR BİNANIN ÇATISINDA YANGIN ÇIKTI.

KIRKLARELİ’NİN LÜLEBURGAZ İLÇESİNDE BİR BİNANIN ÇATISINDA YANGIN ÇIKTI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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