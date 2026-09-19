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çatı arasındaki arıların baskını ailenin gündemini değiştirdi

Sultangazi'de 5 katlı binanın çatı arasına yuva yapan arılar yaklaşık 10 gündür daireye giriyor; aile sokmalar nedeniyle hastaneye başvurdu.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 12:16

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EDİTÖR: Hakan Arslan

çatı arasındaki arıların baskını ailenin gündemini değiştirdi

İstanbul Sultangazi'de bir binanın tavan arasına yuva yapan çok sayıda arı, yaklaşık 10 gündür en üst katta yaşayan ailenin yaşamını etkiliyor. Arıların çatıdaki boşluklardan içeri girmesiyle odalara, banyoya kadar ulaşan yoğunluk nedeniyle aile sık sık sokma vakasıyla karşılaşıyor ve kalıcı çözüm bekliyor.

arının eve giriş yolu ve görüntülenen yoğunluk:

Olay, 5 katlı binanın çatı katında başladı. İddiaya göre arılar, çatıda bulunan boşluklardan dairenin içine girerek sayıca çoğaldı. Gün içinde odaların etrafında ve banyoda arı görülmesi, aileyi evde güvenliğini sağlamaktan alıkoydu. Olay yerinde çekilen drone görüntülerinde arıların çatının çevresinde yoğun şekilde uçuştuğu ve çatının boşluklarına girip çıktığı görülüyor.

aile üyelerinin sağlık durumu ve endişeleri:

Ev sahibi Ümran Babakan da çok sayıda arı tarafından sokuldu; sokmalar sonucunda kollarında şişlik oluştu ve akşam saatlerinde acil servise başvurdu. Aile, evde bulunan kanser hastası babası nedeniyle durumun daha da kaygı verici olduğunu belirtiyor. Ayrıca evdeki bir çocuğun banyoda arı tarafından sokulduğu bildirildi. Ailenin anlattığına göre geceleri bir köşede uyumak bile artık endişe yaratıyor.

Aile, kendi imkanlarıyla çeşitli ilaç ve yöntemler denediklerini; ancak arı sayısının azalmadığı, aksine arttığını vurguluyor. Tavan arası olması nedeniyle ara boşlukların çokluğu arıların içeri girişini kolaylaştırıyor. Bu nedenle birçok kuruma başvurmalarına rağmen henüz olumlu bir sonuç alamadıklarını söylüyor ve yetkililerden kalıcı bir çözüm talep ediyorlar.

Konuya ilişkin elde edilen görüntüler ve aile anlatımları, bölgedeki oturanlar için bir yaşam kalitesi sorunu haline gelen arı yuvasının hızlıca müdahale gerektirdiğini gösteriyor. Aile, hem kendi sağlığı hem de evdeki hassas sağlık durumları nedeniyle acil destek bekliyor.

İSTANBUL SULTANGAZİ’DE 5 KATLI BİR BİNANIN ÇATI ARASINA YUVA YAPAN ÇOK SAYIDA ARI, YAKLAŞIK 10...

İSTANBUL SULTANGAZİ’DE 5 KATLI BİR BİNANIN ÇATI ARASINA YUVA YAPAN ÇOK SAYIDA ARI, YAKLAŞIK 10 GÜNDÜR EN ÜST KATTA YAŞAYAN AİLEYE ZOR ANLAR YAŞATIYOR.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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