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Çatı kayan evde balçıkla kuşatılan aile pencereden kurtarıldı

Rize Pazar'da şiddetli sağanak sonucu yamaçtan kopan toprak iki katlı bir evin çatısını kaydırdı; içi balçıkla dolan 6 kişilik aile pencereden çıkarıldı.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 13:57

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EDİTÖR: Aslı Han

Çatı kayan evde balçıkla kuşatılan aile pencereden kurtarıldı

İkiztepe Mahallesi'nde gece yarısı heyelan paniği

Rize’nin Pazar ilçesi İkiztepe Mahallesi’nde akşam saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak, sel ve heyelanlara yol açtı. Özellikle İyidere ve Pazar merkezleri balçıkla kaplanırken, bölge giriş ve çıkışlarında ulaşım geçici olarak durdu. Yağışın en ağır etkilediği noktalardan birinde, yamaçtan kopan toprak kütlesi iki katlı bir yapıya çarptı; çarpmanın şiddetiyle yapının çatısı kaydı ve içi çamurla doldu.

Kurtarma anı ve pencereden tahliye:

Evde bulunan Nihat ve Derya Dağdelen çifti ile çocuklarının bulunduğu yapı, çamur nedeniyle kapısı açılamayacak hale geldi. Uykudayken gelen gürültüyle dışarı bakan çift, yoldan toprak aktığını görünce yakınlarını aradı. Derya Dağdelen’in anne ve babası gelerek, kapı kullanılamadığı için aileyi önce pencereden çıkardı. Mahalleyi koordine eden muhtarın talimatıyla sevk edilen ekipler aileyi güvenli bölgeye ulaştırdı.

Mahsur kalanlardan Nihat Dağdelen yaşadıklarını şöyle anlattı: "Evde eşim ve çocuklarımla birlikte altı kişiydik. O akşam uyuyorduk, bir gürültü duyduk. Ondan sonra dışarı çıktık, baktık çatı göçmüş. Bağırdık, çağırdık ama biraz iki üç saat evde kaldık. Kayınpederim geldi, bizi camdan çıkardı. Korktuk ya, oradan enkazın altından çıkamazdık da, ölürdük de yani. Kimse de bulamazdı bizi burada."

Ev sahibi ve bölge değerlendirmesi:

Ev sahibi Günay Pank olay anında Bursa’da olduğunu, haberi alır almaz telefonla koordinasyon sağladığını söyledi. Pank, evdeki ailenin panik halinde olduğunu belirterek polis, belediye ve AFAD ekiplerine haber verildiğini aktardı. "Çok şükür ölüm yok. Herhangi bir vefat yaşamadık ama ev tamamen yıkılmış durumda," dedi.

Pank, mahalledeki yapının tarihine değinerek bunun 100-150 yıllık bir ev olduğunu ve bölgenin eski, kadim bir yerleşim olduğunu vurguladı. Buna rağmen bu kez yağışın diğerlerinden farklı ve çok şiddetli olduğunu, bunun sonuçlarının ağır olduğunu ifade etti.

Bölgedeki olaylar sırasında İyidere ve Pazar merkezleri balçıkla kaplanmış; sel, su baskını ve heyelanlar nedeniyle yaşam olumsuz etkilendi. Yetkililer ve mahalle sakinleri, benzer risklere karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Olayda yaralanma veya can kaybı bildirilmedi, ancak yapı kullanılamaz hale geldiği için aile için kalıcı barınma çözümü gerekeceği ifade edildi.

Heyelan sonrası yaşadıkları korku dolu anları anlattı: &quot;Ölürdük de; Kimse de bulamazdı bizi...

Heyelan sonrası yaşadıkları korku dolu anları anlattı: "Ölürdük de; Kimse de bulamazdı bizi burada"

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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