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Çatıda güvenlik yok: on katlı binada tehlikeli izolasyon çalışması

İzmir Eşrefpaşa Caddesi'nde on katlı bir binanın çatısında, emniyet ekipmanı kullanılmadan yapılan izolasyon ve kiremit değişimi büyük tehlike yarattı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 09:39

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Çatıda güvenlik yok: on katlı binada tehlikeli izolasyon çalışması

Olayın ayrıntıları:

İzmir Eşrefpaşa Caddesi'nde kaydedilen görüntüler, bir apartmanın çatısında yürütülen izolasyon ve kiremit değişimi çalışmasının hiçbir iş güvenliği önlemi alınmadan yapıldığını gösterdi. Çalışma 10 katlı binanın çatısında gerçekleştirildi; ustaların yaşam hattı, tam vücut emniyet kemeri, baret ve koruyucu file gibi zorunlu donanımları kullanmadığı görüldü.

gözlemlenen riskler:

İşçilerin metrelerce yükseklikte, rüzgara açık ve eğimli zemin üzerinde herhangi bir bağlantı ekipmanı olmadan malzeme taşıması ve hareket etmesi, düşme ve yaralanma riskini artırdı. Bu tür eksiklikler, hem çalışanların hem de aşağıdaki yayaların güvenliğini tehlikeye atar.

iş güvenliği açısından çıkarımlar:

Sonbahar mevsimiyle çatı onarım çalışmalarının arttığı kentte, kayıt altına alınan bu örnek açık bir iş güvenliği ihlali niteliği taşıyor. Mevcut görüntüler, işverenlerin ve uygulayıcıların zorunlu güvenlik önlemlerine uymasının önemini bir kez daha gündeme getiriyor.

İZMİR&#039;DE 10 KATLI BİR APARTMANIN ÇATISINDA HİÇBİR İŞ GÜVENLİĞİ ÖNLEMİ ALINMADAN YAPILAN İZOLASYON...

İZMİR'DE 10 KATLI BİR APARTMANIN ÇATISINDA HİÇBİR İŞ GÜVENLİĞİ ÖNLEMİ ALINMADAN YAPILAN İZOLASYON ÇALIŞMASI YÜREKLERİ AĞZA GETİRDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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