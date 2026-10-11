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Çatıda kahvaltılı tehlike: 6 katlı binada korumasız tamirat

Batman Gültepe Mahallesi'nde 6 katlı bir binanın çatısında baret ve emniyet kemeri olmadan tamirat yapan iki çocuğun şakalaşması görüntülendi.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 12:36

GÜNCELLEME: 11 Ekim 2026 - 12:40

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Çatıda kahvaltılı tehlike: 6 katlı binada korumasız tamirat

Olayın görünümü:

Batman'ın Gültepe Mahallesi'nde yer alan 6 katlı bir binanın çatısında, iki çocuğun çatı tamiratı yaptığı görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde çocukların baret ve emniyet kemeri kullanmadığı, çalışırken birbirleriyle şakalaştığı ve yüksekten düşme riski bulunduğu görüldü.

Yanlarında bulunan ve usta oldukları belirtilen iki kişinin oturarak kahvaltı yaptığı, ayrıca çatı kenarında düşmeye karşı koruyucu bir bariyerin bulunmadığı kaydedildi.

iş güvenliği endişeleri:

Koruyucu ekipman ve bariyer olmadan yapılan çalışmalar, özellikle yüksekten düşme olasılığı olan alanlarda ciddi tehlike oluşturur. Çocukların böyle koşullarda çalışması hem iş sağlığı hem de çocuk koruma açısından risk taşır.

GÜLTEPE MAHALLESİ’NDEKİ 6 KATLI BİNANIN ÇATISINA ÇIKAN İKİ ÇOCUK, ÇATI TAMİRATI YAPTI.

GÜLTEPE MAHALLESİ’NDEKİ 6 KATLI BİNANIN ÇATISINA ÇIKAN İKİ ÇOCUK, ÇATI TAMİRATI YAPTI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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