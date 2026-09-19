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Çatıda sızan kişi itfaiye merdiveniyle indirildi

Konya'da işten çıkarıldığı öne sürülen K.A., alkol alıp 10 katlı binanın çatısına çıktı, uyuyakaldığı için itfaiye merdiveniyle indirildi.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 17:08

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Çatıda sızan kişi itfaiye merdiveniyle indirildi

Konya'da çatıda sızan şahıs itfaiye tarafından indirildi

Konya'nın Selçuklu ilçesinde alkol aldıktan sonra 10 katlı bir binanın çatısına çıkan bir kişi, polis ekiplerinin ikna çabaları sürerken sızarak uyuyakaldı. Olay, saat 14.30 sıralarında Hocacihan Mahallesi Mahmudiye Sokak üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi.

olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, apartman görevlisi olarak çalışırken işten çıkarıldığı iddia edilen K.A., site içinde alkol aldıktan sonra çatıya çıktı. Durumu fark eden site sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri site önüne atlama yatağı açarken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı ve şahsı ikna etmeye çalıştı.

müdahale ve soruşturma:

Polis ekiplerinin süren çabaları sırasında etkisi altında olduğu belirtilen şahıs çatıda sızarak uyuyakaldı. İtfaiye aracı merdivenini uzatarak sepet ile çatıda saran kişiyi güvenli şekilde indirdi ve ambulansa teslim etti. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından K.A. hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

KONYA’DA ÇALIŞTIĞI SİTEDE İŞTEN ÇIKARTILAN BİR KİŞİ ALKOL ALDIKTAN SONRA ON KATLI BİNANIN ÇATISINA...

KONYA’DA ÇALIŞTIĞI SİTEDE İŞTEN ÇIKARTILAN BİR KİŞİ ALKOL ALDIKTAN SONRA ON KATLI BİNANIN ÇATISINA ÇIKARAK İNTİHAR TEŞEBBÜSÜNDE BULUNDU. POLİS EKİPLERİNİN UZUN SÜREN UĞRAŞLARI SIRASINDA ŞAHIS SUSARAK UYUYA KALMASI ÜZERİNE İTFAİYE MERDİVENİYLE AŞAĞIYA İNDİRİLEREK HASTANEYE KALDIRILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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