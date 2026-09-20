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Çatıdan düşme sonucu bel kırığı: 57 yaşındaki adam Bursa'ya sevk edildi

İnegöl'ün Fevziye Mahallesi'nde çatı tamiri sırasında merdivenden düşen 57 yaşındaki İshak A., ağır yaralandı; bel kırığı tespit edilerek Bursa'ya sevk edildi.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 16:29

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Çatıdan düşme sonucu bel kırığı: 57 yaşındaki adam Bursa'ya sevk edildi

İnegöl'de çatıdan düşme olayı

İnegöl'ün kırsal Fevziye Mahallesi'nde evinin çatısına tamirat için çıkan 57 yaşındaki İshak A., merdivenden inerken dengesini kaybederek düştü. Olay sonucu ağır yaralanan adamın ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Olayın ayrıntıları:

Olay, saat 13.00 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, İshak A. çatıda yürüttüğü tamiratı tamamladıktan sonra merdivenden inmeye çalıştı; bu sırada dengesini kaybedip düştü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine sağlık ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Sağlık müdahalesi ve sevk:

Ambulansla önce İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının yapılan tetkiklerinde belinde kırık tespit edildi. Ağır yaralı olan İshak A.'nın tedavisinin devamı için ambulansta yapılan hazırlığın ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Soruşturma:

Olayla ilgili olarak Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Yetkililer, olayın nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğünü bildirdi.

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE EVİNİN ÇATISINA TAMİRAT YAPMAK İÇİN ÇIKAN 57 YAŞINDAKİ ADAM...

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE EVİNİN ÇATISINA TAMİRAT YAPMAK İÇİN ÇIKAN 57 YAŞINDAKİ ADAM, MERDİVENDEN İNDİĞİ SIRADA DENGESİNİ KAYBEDEREK DÜŞTÜ. AĞIR YARALANAN ADAM, HASTANEDE YAPILAN İLK MÜDAHALENİN ARDINDAN BURSA’YA SEVK EDİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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