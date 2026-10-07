Çatılarda bekleyiş: Mudanya Ayazma'da yıkım öncesi itirazlar

Mudanya Ayazma'da tepkiler yükseldi:

Bursa’nın Mudanya ilçesinde, imar barışına başvuran ancak çeşitli nedenlerle başvuruları reddedilen hobi ve yazlık evlerin yıkımı için bölgeye gelen ekipler, mahalle sakinlerinin tepkisiyle karşılaştı. Ayazma bölgesinde, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Daldıç tarafından alınan yıkım kararına itiraz eden vatandaşlar, yıkımı engellemek amacıyla bazı yapıları terk etmeyip çatılara çıkarak beklemeye başladı.

Olayın yaşandığı bölgede kısa sürede yoğun bir gerginlik oluşurken, durum hem ekipler hem de mahalle sakinleri açısından belirsizliğini koruyor. Yerel yönetimin kararı ve halkın tepkisi arasında dikkat çeken bir gerilim yaşanıyor.

Güvenlik ve ikna çalışmaları:

Bölgede güvenliğin sağlanması ve çatılara çıkan vatandaşların ikna edilmesi için jandarma ekipleri devreye girdi. Yetkililer, yıkım çalışmalarına doğrudan başlanmadan önce önceliğin vatandaşlarla yapılacak görüşmeler ve ikna süreci olduğunu bildirdi. Bu çerçevede ekipler, sakinleri ikna etmek için diyalog yollarını tercih ediyor ve şimdilik fiziki müdahaleye geçilmedi.

Gelişmeler sırasında hem ekiplerin güvenliği hem de vatandaşların can güvenliği için tedbirlerin ön planda tutulduğu, tansiyonun düşürülmesine yönelik adımlar atıldığı belirtildi.

Son durum ve beklenti:

İkna sürecinin tamamlanmasının ardından yetkililerin yıkım çalışmalarına başlanması planlanırken, şu an için sahada nöbet halinde bir bekleyiş sürüyor. Bölgedeki protestonun devam edip etmeyeceği, yetkililer ile mahalle sakinleri arasındaki görüşmelerin seyrine bağlı olacak.

Olay, yerel yönetim kararları ile imar barışı uygulamaları arasındaki hassas dengeyi ve bu tür kararların toplumsal etkilerini bir kez daha gündeme getirdi.

ÇATILARA ÇIKIP YIKIMA DİRENDİLER AYAZMA’DA GERGİN BEKLEYİŞ