Dolar 49,1853 +0,02%
Euro 55,0910 -0,46%
Bist 12.119,13 -2,06%
Altın Gram 6.556,56 -0,98%
EUR/USD 1,1196 -0,59%
Brent Petrol 101,75 +1,16%
--°

Çatılarda bekleyiş: Mudanya Ayazma'da yıkım öncesi itirazlar

Mudanya Ayazma'da imar barışı reddi üzerine hobi ve yazlık evlerin yıkımı için gelen ekiplere bölge halkı tepki gösterdi; bazıları çatılara çıktı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 11:49

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Çatılarda bekleyiş: Mudanya Ayazma'da yıkım öncesi itirazlar

Mudanya Ayazma'da tepkiler yükseldi:

Bursa’nın Mudanya ilçesinde, imar barışına başvuran ancak çeşitli nedenlerle başvuruları reddedilen hobi ve yazlık evlerin yıkımı için bölgeye gelen ekipler, mahalle sakinlerinin tepkisiyle karşılaştı. Ayazma bölgesinde, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Daldıç tarafından alınan yıkım kararına itiraz eden vatandaşlar, yıkımı engellemek amacıyla bazı yapıları terk etmeyip çatılara çıkarak beklemeye başladı.

Olayın yaşandığı bölgede kısa sürede yoğun bir gerginlik oluşurken, durum hem ekipler hem de mahalle sakinleri açısından belirsizliğini koruyor. Yerel yönetimin kararı ve halkın tepkisi arasında dikkat çeken bir gerilim yaşanıyor.

Güvenlik ve ikna çalışmaları:

Bölgede güvenliğin sağlanması ve çatılara çıkan vatandaşların ikna edilmesi için jandarma ekipleri devreye girdi. Yetkililer, yıkım çalışmalarına doğrudan başlanmadan önce önceliğin vatandaşlarla yapılacak görüşmeler ve ikna süreci olduğunu bildirdi. Bu çerçevede ekipler, sakinleri ikna etmek için diyalog yollarını tercih ediyor ve şimdilik fiziki müdahaleye geçilmedi.

Gelişmeler sırasında hem ekiplerin güvenliği hem de vatandaşların can güvenliği için tedbirlerin ön planda tutulduğu, tansiyonun düşürülmesine yönelik adımlar atıldığı belirtildi.

Son durum ve beklenti:

İkna sürecinin tamamlanmasının ardından yetkililerin yıkım çalışmalarına başlanması planlanırken, şu an için sahada nöbet halinde bir bekleyiş sürüyor. Bölgedeki protestonun devam edip etmeyeceği, yetkililer ile mahalle sakinleri arasındaki görüşmelerin seyrine bağlı olacak.

Olay, yerel yönetim kararları ile imar barışı uygulamaları arasındaki hassas dengeyi ve bu tür kararların toplumsal etkilerini bir kez daha gündeme getirdi.

ÇATILARA ÇIKIP YIKIMA DİRENDİLER AYAZMA’DA GERGİN BEKLEYİŞ

ÇATILARA ÇIKIP YIKIMA DİRENDİLER AYAZMA’DA GERGİN BEKLEYİŞ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Körfez'de jandarmadan 2 milyon 450 bin liralık tütün ve makaron operasyonu
images

Jandarma liselerde dijital güvenlik bilinci artırdı
images

Pursaklar'da şehit olan polis Ahmet Türkoğlu Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde törenl...
images

Nikah tarihi almış genç araçta silahlı saldırıda öldü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Diyalogta ısrar: Erdoğan'dan meclise uzlaşma mesajı

Ankara ziyaretinde Tuzla'nın ulaşım hamlesi hızlandı

Jandarma liselerde dijital güvenlik bilinci artırdı

Pursaklar'da şehit olan polis Ahmet Türkoğlu Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde törenle uğurlandı

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi