Dolar 48,7600 +0,08%
Euro 56,0475 +0,13%
Bist 13.284,42 +1,23%
Altın Gram 6.936,78 +0,57%
EUR/USD 1,1490 +0,09%
Brent Petrol 99,29 -0,64%
--°

Çatıya çıkan görevli sızınca itfaiye sepetiyle indirildi

Konya'da işten çıkarılan apartman görevlisi K.A., içki içip on katlı binanın çatısına çıktı; sızınca itfaiye sepetiyle indirildi ve hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 16:51

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Çatıya çıkan görevli sızınca itfaiye sepetiyle indirildi

Çatıya çıkan görevli sızınca itfaiye sepetiyle indirildi

Olay, saat 14.30 sıralarında Konya'nın Selçuklu ilçesi Hocacihan Mahallesi Mahmudiye Sokak'ta bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sitede apartman görevlisi olarak çalışırken henüz öğrenilemeyen bir sebeple işten çıkarılan K.A., site içerisinde alkol aldıktan sonra on katlı binanın çatısına çıktı.

ilk müdahaleler ve güvenlik önlemleri:

Vatandaşların şahsı fark etmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri zemine atlama yatağı açarken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı ve şahsı ikna etmek için çalışma başlattı.

çatıda sızma ve kurtarma:

Polis ekiplerinin uzun süreli ikna çabalarına karşın iletişim kurulamadı; alınan alkolün etkisiyle şahıs çatı katında sızarak uyudu. İtfaiye aracı merdiveni uzatılarak sepet ile sızdığı çatı katından şahıs güvenli bir şekilde aşağı indirildi. Ambulansa alınan K.A., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından tahkikat başlatıldı.

Alkollü olarak intihara teşebbüs eden şahıs sızınca 10. kattan itfaiye merdiveniyle indirildi

Alkollü olarak intihara teşebbüs eden şahıs sızınca 10. kattan itfaiye merdiveniyle indirildi

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kelceköy'de itfaiye müdahalesi alevleri kontrol altına aldı, 5 küçükbaş telef ol...
images

Ümraniye'de erken saat kazası: İSTAÇ kamyonu ile servis minibüsü çarpıştı
images

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi
images

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kelceköy'de itfaiye müdahalesi alevleri kontrol altına aldı, 5 küçükbaş telef oldu

Ümraniye'de erken saat kazası: İSTAÇ kamyonu ile servis minibüsü çarpıştı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

TREND HABERLER

Çivril'de elma festivalinin finalini Derya Uluğ'un enerjisi taçlandırdı

Sukaypark hafta sonunu kahve ve konserlerle şenliğe çevirdi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Dedesinin cipini izinsiz alıp Kayseri’de kaza yapan engelli sürücüye idari ceza

Kuzey çevre yolunda çarpışma: Kayseri'de bir sürücü yaralandı