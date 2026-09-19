Çatıya çıkan görevli sızınca itfaiye sepetiyle indirildi

Olay, saat 14.30 sıralarında Konya'nın Selçuklu ilçesi Hocacihan Mahallesi Mahmudiye Sokak'ta bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sitede apartman görevlisi olarak çalışırken henüz öğrenilemeyen bir sebeple işten çıkarılan K.A., site içerisinde alkol aldıktan sonra on katlı binanın çatısına çıktı.

ilk müdahaleler ve güvenlik önlemleri:

Vatandaşların şahsı fark etmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri zemine atlama yatağı açarken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı ve şahsı ikna etmek için çalışma başlattı.

çatıda sızma ve kurtarma:

Polis ekiplerinin uzun süreli ikna çabalarına karşın iletişim kurulamadı; alınan alkolün etkisiyle şahıs çatı katında sızarak uyudu. İtfaiye aracı merdiveni uzatılarak sepet ile sızdığı çatı katından şahıs güvenli bir şekilde aşağı indirildi. Ambulansa alınan K.A., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından tahkikat başlatıldı.

Alkollü olarak intihara teşebbüs eden şahıs sızınca 10. kattan itfaiye merdiveniyle indirildi