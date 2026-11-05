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Çatıya çıkma girişiminde düşen meclis üyesi yaşamını yitirdi

Kastamonu Çatalzeytin'de çatıya çıkarken merdivenden düşen 70 yaşındaki meclis üyesi Ergün Usta evinde ölü bulundu; cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 20:31

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Çatıya çıkma girişiminde düşen meclis üyesi yaşamını yitirdi

Olay yerinde ilk bulgular:

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde, yalnız yaşadığı evinin çatısına çıkmak isteyen Belediye Meclis Üyesi Ergün Usta (70), merdivenlerden düşerek ağır yaralandı. İlk tespitlere göre Usta, çatıya çıkma girişiminde dengesini kaybetti ve merdivenlerden düştü.

İhbar ve bulunma:

Usta'nın telefonlara cevap vermemesi üzerine yakın çevresi endişelenerek durumu polise bildirdi. Olay yerine giden polis ekipleri, kapıya girerek yaptıkları kontrolde Ergün Usta'nın cansız bedenini buldu.

Cenaze ve adli işlemler:

Olayın ardından Usta'nın cenazesi, adli soruşturma ve otopsi işlemleri için Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Yetkililer, olayla ilgili ilk incelemeleri gerçekleştirdi.

Haberde adı geçen kişi ve yer adları korunarak, olayla ilgili resmi açıklamalar beklenmektedir.

KASTAMONU&#039;NUN ÇATALZEYTİN İLÇESİNDE EVİNİN ÇATISINA ÇIKARKEN MERDİVENLERDEN DÜŞEN BELEDİYE MECLİS...

KASTAMONU'NUN ÇATALZEYTİN İLÇESİNDE EVİNİN ÇATISINA ÇIKARKEN MERDİVENLERDEN DÜŞEN BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ERGUN USTA HAYATINI KAYBETTİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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