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Çatıya sıçrayan alevler eski belediye fırınını tehdit etti

Çivril'in Özdemirci Mahallesi'ndeki eski belediye binasında, fırın bacasından çıktığı öne sürülen çatı yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 00:34

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Çatıya sıçrayan alevler eski belediye fırınını tehdit etti

Olay ve müdahale:

Denizli’nin Çivril ilçesine bağlı Özdemirci Mahallesi'nde eski belediye binasında bulunan belediye fırınının çatısında yangın çıktı. Olayla ilgili edinilen ilk bilgiye göre yangının fırın bacasından kaynaklandığı iddia edildi.

İhbar üzerine ilk müdahale mahalle itfaiye ekipleri tarafından yapıldı; söndürme çalışmalarına destek vermek amacıyla Çivril'den de itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle çatıdaki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olay yerine jandarma ekipleri de intikal etti.

Bina geçmişi ve soruşturma:

Söz konusu yapı, Özdemirci Mahallesi'nin belde statüsünde olduğu dönemde belediye binası olarak kullanılıyordu; belde statüsünün sona ermesinin ardından mahalle olarak Çivril Belediyesi'ne bağlandı. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için yetkililerce inceleme başlatıldı.

DENİZLİ’NİN ÇİVRİL İLÇESİNE BAĞLI ÖZDEMİRCİ MAHALLESİ’NDE, ESKİ BELEDİYE BİNASINDA BULUNAN...

DENİZLİ’NİN ÇİVRİL İLÇESİNE BAĞLI ÖZDEMİRCİ MAHALLESİ’NDE, ESKİ BELEDİYE BİNASINDA BULUNAN BELEDİYE FIRINININ ÇATISINDA ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNCE SÖNDÜRÜLDÜ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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