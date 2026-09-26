Çat'ta altyapıdan tarıma kadar kapsamlı yatırımlar törenle hizmete girdi

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Çat ilçe merkezinde düzenlenen toplu açılış töreniyle ilçeye kazandırılan çok sayıda yatırımın açılışını gerçekleştirdi. Törende altyapıdan sosyal tesislere, tarımsal destekten yol çalışmalarına kadar bir dizi proje vatandaşların hizmetine sunuldu.

su ve kanalizasyon çalışmalarında yapılanlar:

Remzi Ertek, Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü olarak konuşmasında Çat için kapsamlı altyapı yatırımları yaptıklarını söyledi. Ertek, 'İçme suyu götürmediğimiz köy kalmasın' prensibiyle hareket ettiklerini belirterek ilçede 2 arıtma tesisi, 6.600 metre içme suyu hattı ve 6.000 metre kanal hattı inşa ettiklerini kaydetti. Ertek, altyapı çalışmalarının süreceğini vurguladı.

kentsel hizmetler, yol ve sosyal tesisler:

Mehmet Sekmen ise belediyeciliği vizyon, proje ve emek işi olarak tanımladı ve Çat'ta gerçekleştirilen çalışmaları ayrıntılarıyla anlattı. Sekmen, mezarlık hizmet binasından itfaiye amirlik binasına, kültür merkezinden cami ve taziye evine kadar çok sayıda tesisin tamamlandığını; ayrıca Kur'an kursu, imamevi ve okul onarımlarının yapıldığını ifade etti. Sekmen, tarım ve hayvancılık destekleri çerçevesinde 706 adet sıvat dağıtımı, 5 hayvan gölgeligi inşası ve 4 tarımsal sulama tesisi gibi uygulamaların hayata geçirildiğini bildirdi.

Altyapı ve yol yatırımlarına ilişkin rakamlar da paylaşıldı: 30 kilometre BSK asfalt çalışması devam ederken, 51 kilometre sathi kaplama imalatının tamamlandığı; ayrıca 35 kilometrelik sathi kaplama ile 15 adet menfez çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Hayvancılık için 10 adet hayvan içme suyu hattı ve 10 adet hayvan içme suyu göleti çalışmasının da hizmete sunulduğu aktarıldı.

AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu törende yerel yönetimlere çağrı yaparak, çalışmaların ilçe belediyeleriyle eşgüdümlü sürdürülmesi gerektiğini söyledi. AK Parti Milletvekilleri Abdurrahim Fırat ve Mehmet Emin Öz de konuşmalarında Büyükşehir'in yatırımlarına dikkat çekti; Fırat, bölge kalkınmasına yönelik politikaların önemini vurguladı.

Tören konuşmalarının ardından Çat ilçesinde hayata geçen projelerin resmi açılışları yapıldı ve hizmete giren tesisler halkın kullanımına sunuldu. Yerel yöneticiler, yatırımların sürdürüleceğini ve ilçede kalıcı hizmetlerin artırılacağını ifade etti.

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ÇAT İLÇESİNDE HAYATA GEÇEN YATIRIMLARINI DÜZENLEDİĞİ TÖRENLE HİZMETE AÇTI.