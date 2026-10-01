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Çavdarhisar'da üreticiye hibe rehberi: kırsalda yatırım fırsatları anlatıldı

Çavdarhisar'da Aslanhisar YEG ve Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, KKYDP, IPARD ve IFAD destekleri, başvuru süreçleri ve yatırım fırsatları anlatıldı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 14:37

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EDİTÖR: Berk Doğan

Çavdarhisar'da üreticiye hibe rehberi: kırsalda yatırım fırsatları anlatıldı

toplantının gündemi:

Çavdarhisar ilçesinde üretici ve yatırımcılara yönelik kırsal kalkınma destekleri hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Programa Aslanhisar Yerel Eylem Grubu (YEG) ev sahipliği yaptı ve Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Ertan Keleş de katıldı.

sunulan destekler ve başvuru süreçleri:

Toplantıda, kırsalda üretimi ve yatırımı desteklemeye yönelik KKYDP, IPARD ve IFAD kapsamında sunulan hibe ve destek programlarının kapsamı aktarıldı. Üreticilere ve girişimcilere hangi tür projelerin desteklendiği, başvuru süreçleri, değerlendirme kriterleri ve yatırım imkanlarına ilişkin uygulamalı bilgiler verildi.

soru-cevap ve yol haritası:

Katılımcıların merak ettiği soruların yanıtlandığı soru-cevap bölümünde başvuru hazırlığı ve proje uygulamasına dair pratik öneriler paylaşıldı. Yetkililer, kırsal alanda üretim, yatırım ve kalkınmanın desteklenmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceğini belirterek katılımcıları yönlendirdi.

ÇAVDARHİSAR’DA KIRSAL KALKINMA HİBELERİ ANLATILDI

ÇAVDARHİSAR’DA KIRSAL KALKINMA HİBELERİ ANLATILDI

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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