Çavdır’da Bayır Kavşağı yakınında traktör şarampole devrildi, sürücü hastaneye kaldırıldı

Kaza yerinde yaşananlar:

Burdur’un Çavdır ilçesi Bayır Kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 07 R 1260 plakalı traktör kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole devrildi. Olayda traktör sürücüsü yaralandı.

Müdahale ve tedavi:

Kaza ihbarı üzerine adrese sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı ve ardından ambulansla Çavdır Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma:

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

BURDUR’UN ÇAVDIR İLÇESİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ TRAKTÖRÜN ŞARAMPOLE DEVRİLMESİ SONUCU SÜRÜCÜ YARALANDI.