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Çavdır’da Bayır Kavşağı yakınında traktör şarampole devrildi, sürücü hastaneye kaldırıldı

Çavdır’da Bayır Kavşağı yakınında direksiyon hakimiyetini kaybeden traktör şarampole devrildi; yaralı sürücü ambulansla Çavdır Devlet Hastanesine kaldırıldı.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 16:46

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Çavdır’da Bayır Kavşağı yakınında traktör şarampole devrildi, sürücü hastaneye kaldırıldı

Kaza yerinde yaşananlar:

Burdur’un Çavdır ilçesi Bayır Kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 07 R 1260 plakalı traktör kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole devrildi. Olayda traktör sürücüsü yaralandı.

Müdahale ve tedavi:

Kaza ihbarı üzerine adrese sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı ve ardından ambulansla Çavdır Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma:

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

BURDUR’UN ÇAVDIR İLÇESİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ TRAKTÖRÜN ŞARAMPOLE...

BURDUR’UN ÇAVDIR İLÇESİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ TRAKTÖRÜN ŞARAMPOLE DEVRİLMESİ SONUCU SÜRÜCÜ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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