Çay ocağında bulunan cüzdanı 10 TL göndererek sahibine ulaştırdı

Elazığ'da bulunan cüzdanın geri teslimi

Elazığ'da bir çay ocağında koltuk üzerinde bulunan cüzdan, sahibine ulaşmak için sıra dışı bir yöntemle geri verildi. Olayda cüzdanı bulan kişinin, banka kartındaki IBAN üzerinden yaptığı küçük bir para transferi iletişim aracı olarak kullanıldı.

olayın gelişimi:

Çay ocağında oturan Hidayet K., koltuk üzerinde gördüğü cüzdanı sahibine ulaştırmak istedi. Sahibiyle doğrudan iletişim kuramayan Hidayet K., cüzdanın içinde bulunan banka kartındaki IBAN numarasına 10 TL gönderdi. Para transferinin açıklama kısmına "Cüzdanınızı bulduk, buradan ulaşabildik" ifadelerini yazarak kendi telefon numarasını bıraktı.

yöntemin sonucu ve teslim anı:

Hesabına para geldiğini gören ve açıklamayı okuyan Rıdvan Y., cüzdanını düşürdüğünü fark edip bildirilen numarayı aradı. İki tarafın yapılan görüşmesi sonucunda bulucu ve cüzdan sahibi buluştu ve cüzdan sahibine teslim edildi. Olay, küçük bir para transferi ve açıklama kullanılarak kayıp eşyanın sahibine ulaştırılabileceğini gösterdi.

ELAZIĞ'DA BİR ŞAHIS BULDUĞU CÜZDANIN SAHİBİNE, HESABINA 10 TL GÖNDERİP AÇIKLAMA KISMINA NUMARASINI YAZARAK ULAŞTI