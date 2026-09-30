Çay üreticisinden adak çağrısı: 10 gün güneş olursa 11'inci gün oruç tutacağım

yağışın üreticiye etkisi:

Türkiye’nin en çok yağış alan ili Rizede aralıksız süren soğuk ve yağışlı hava, geçimini çaydan sağlayan üreticileri etkiledi. Kar yağışı ve sürekli ıslak zemin nedeniyle çay bahçelerine girmek güçleşti; üreticiler hasat planlarında gecikme yaşadıklarını anlatıyor. Ensar Kariman, soğuk nedeniyle ellerinin buz kestiğini, bu yüzden çay toplamada zorlandığını söyledi.

adak ve duanın ağırlığı:

Çaresizliğini Karadenizli samimiyetiyle dile getiren Kariman, güneşin yüzünü göstermesi için dua ettiğini belirtti: 'Cenabı Allah’ım Rize’ye 10 gün üst üste güneş açarsa, güneşi bize verirsen 11’inci gün oruç tutacağım.' Kariman, ayrıca 'Sabah buzladık; tamileri (çay bitkisinin çalısı) tutamıyoruz, motorları tutamıyoruz' diye konuştu. Bu sözler, bölgedeki hava koşullarının günlük yaşam ve üretim üzerindeki somut etkisini ortaya koyuyor.

Üreticinin adak söylemi, hem kişisel bir yakarış hem de iklim koşullarının tarımsal üretime dair oluşturduğu baskıya dair bir işaret olarak öne çıkıyor. Yerel topluluklarda bu tür dini ve kültürel tepkilerin; moral, dayanışma ve dikkat çekme aracı olarak kullanıldığı görülüyor.

ENSAR KARİMAN İSİMLİ VATANDAŞ, KENDİNİ ÖZLETEN GÜNEŞİN YÜZÜNÜ GÖSTERMESİ İÇİN DUA ETTİ.