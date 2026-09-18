Çaycuma pazarında esnafla buluşma: Ahilik Haftası ziyaretleri

Çaycuma'da Ahilik Haftası ziyaretleri

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, Ahilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirildi. Etkinlik, Çaycuma Cuma Pazarı'nda yapıldı ve ziyaret programına Çaycuma Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hayri Kandemir, Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya ile Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı katıldı.

Pazarda doğrudan temas ve dilekler:

Heyet pazar yerinde tezgâh açan esnafı tek tek dolaşıp hayırlı işler diledi, esnaf ve alışverişe gelen vatandaşlarla sohbet etti. Ziyaret sırasında esnafın talepleri dinlendi ve gündeme dair kısa değerlendirmeler yapıldı.

Ahiliğin önemi ve teşekkür:

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hayri Kandemir, Ahilik Haftası'nın her yıl 14-20 Eylül tarihleri arasında kutlandığını hatırlatarak, Ahilik kültürünün esnaf ve sanatkârlar açısından taşıdığı öneme vurgu yaptı. Kandemir, il genelinde ve Çaycuma'daki programlara katılanlara ve emeği geçenlere teşekkür etti.

ZONGULDAK’IN ÇAYCUMA İLÇESİNDE AHİLİK HAFTASI KAPSAMINDA ESNAF ZİYARETLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.