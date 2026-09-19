Çaycuma'da gaziler onurla anıldı

Çaycuma'da 19 Eylül Gaziler Günü töreni

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı önünde bir tören düzenlendi. Programa Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya, Belediye Başkan Vekili Sezai Bilici, Bando Albay Serkan Karakuş, gaziler, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törenin akışı:

Program, çelenklerin sunulmasıyla başladı. Ardından katılımcılar saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşını okudu. Tören boyunca disiplinli bir program izlendi ve katılımcılar güzel havada anma etkinliğini izledi.

Günün anlam ve önemi:

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Şeyhoğlu Muhtarı ve Muharip Gaziler Derneği Çaycuma Temsilcisi Muhittin Demirsoy yaptı. Demirsoy, 19 Eylül 1921 tarihindeki Sakarya Meydan Muharebesi zaferinin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal Atatürk'e verilen Mareşal rütbesi ve Gazi unvanına değinerek, gazilerin ülke için taşıdığı öneme dikkat çekti.

Kapanış:

Konuşmanın ardından tören sona erdi; katılımcılar günün anlam ve önemini içeren anma etkinliğini tamamladı.

ZONGULDAK’IN ÇAYCUMA İLÇESİNDE 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA TÖREN DÜZENLENDİ.