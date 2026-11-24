Çaydamar'da heyelan nedeniyle tahliye

Zonguldak'ta sağanak yağışın ardından yamaçtan kopan toprak ve devrilen ağaç Çaydamar Mahallesi Hilmi Uzun Sokak'ta ulaşımı engelledi. Bölgeye sevk edilen ekipler kısa sürede olay yerinde inceleme yaptı ve güvenlik önlemleri aldı.

Olay yerinde inceleme:

Polis, AFAD ve belediye ekipleri bölgedeki durumu yerinde değerlendirdi; yamaçtaki toprak kayması ve devrilen ağaçların oluşturduğu risk göz önünde bulunduruldu. Ekipler çevresel tehlikeleri tespit etmek için çalışmalarını sürdürdü.

Tahliye ve yol açma çalışmaları:

Heyelanın etkili olduğu alanda bulunan iki katlı binanın, gerekli tedbirler alınıncaya kadar boşaltılmasına karar verildi. Binada yaşayan 2 kişi yakınlarının yanına yerleştirildi. Belediye ekiplerinin iş makineleriyle yolu yeniden ulaşıma açma çalışmaları devam ediyor.

ZONGULDAK’TA SAĞANAK YAĞIŞIN ARDINDAN MEYDANA GELEN HEYELAN NEDENİYLE İKİ KATLI BİNADA YAŞAYAN 2 KİŞİ TEDBİR AMACIYLA TAHLİYE EDİLDİ.