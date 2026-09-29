Çayıralan'da pazar yerinde hijyen kuralını ihlal eden esnafa 1 ay satış yasağı

Belediyenin incelemesi:

Yozgat’ın Çayıralan İlçe Belediyesi, pazar yerinde bir esnafın kamyonunun arka kısmında tuvalet ihtiyacını giderdiğine ilişkin görüntülerin belediyeye ulaşmasının ardından hızlı bir inceleme başlattı. Görüntülerin incelenmesinin ardından idari işlem uygulanarak olayın kayda geçirildiği bildirildi.

Açıklamada, ilgili kişiye idari para cezası uygulandığı ve kişinin 1 ay süreyle pazar yerinde satış yapmasının yasaklandığı ifade edildi. Kararın, pazar yerlerinin ortak kullanım alanı niteliği ve kamu sağlığı gerekçeleriyle alındığı vurgulandı.

Denetim ve sorumluluk vurgusu:

Çayıralan Belediye Başkanı Ahmet Kaygısız yaptığı açıklamada, pazar yerlerinin vatandaşların güvenli, sağlıklı ve hijyenik şartlarda alışveriş yapabilmesi gereken alanlar olduğunu hatırlattı. Başkan Kaygısız, belediyenin pazar yerlerinde temizlik, hijyen, düzen ve kamu sağlığı kurallarına yönelik denetimlerini sürdüreceğini belirtti.

Açıklamada ayrıca temizlik ve düzenin korunmasının belediyenin yanı sıra pazar esnafı ve vatandaşların da ortak sorumluluğunda olduğu; vatandaşların sağlığını, huzurunu ve ortak yaşam alanlarının düzenini olumsuz etkileyebilecek davranışlara müsamaha gösterilmeyeceği kaydedildi.

Vatandaşlara çağrı:

Belediye, pazar esnafı ve vatandaşlardan ortak kullanım alanlarını temiz tutmaları, çevre ve hijyen kurallarına hassasiyet göstermeleri ve ilçenin temizliğine hep birlikte sahip çıkmaları talebinde bulundu. Yetkililer, benzer ihlallerin önlenmesi için denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini söyledi.

PAZAR YERİNDE UYGUNSUZ DAVRANIŞA CEZA