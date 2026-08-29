Çayırçukur'da aronya üretimi ivme kazandı: 75 ton hedefi

Aronya üretiminde artış:

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Çayırçukur köyünde aronya üretimi bu sezon belirgin bir yükseliş gösteriyor. Bölgedeki çalışmalar, Gümüşhane İl ve Kürtün ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün destekleriyle yaygınlaşıyor. Yaklaşık 60 dekar alanda 40 üretici tarafından yürütülen üretimden bu yıl 75 ton dolayında ürün alınması hedefleniyor.

Deneme amaçlı başlayan üretimler birkaç yılda olgunlaştı ve verimliliğin artmasıyla birlikte üretim alanları genişledi. Kuzey Amerika kökenli olan aronya, yüksek antioksidan içeriği nedeniyle hem üreticilerin gelir çeşitlendirmesinde hem de bölgesel tarım alternatifleri arasında öne çıkıyor.

Üretici deneyimleri ve beklentiler:

Bölgede üretim yapan Ethem Çiftçi, son iki-üç yılda aronya ekiminden somut ürün almaya başladıklarını, bu yıl geçen senenin yaklaşık üç katı verim beklediklerini belirtiyor. Çiftçi, bahçeden alınacak verimin değişken olabileceğini, ancak kişisel beklentisinin yaklaşık 4 ton civarı olduğunu ifade ediyor. Üretimin bakım maliyetinin görece düşük olması, bir kere dikildikten sonra sulama dışında yoğun işçilik gerektirmemesi üreticiler tarafından avantaj olarak görülüyor.

Ancak ortak pazarlama ve kooperatifleşme eksikliği, üreticilerin satışta dezavantaj yaşamasına neden oluyor. Üreticiler, pazarlama kanallarının güçlendirilmesi ve Tarım Bakanlığı ile yerel yönetimlerden piyasa oluşturma desteği bekliyor. Bu talep, ürünün değerini koruyacak alım garanti kanalları ve markalaşma süreçlerinin gerekliliğine işaret ediyor.

Tüketici geri dönüşleri ve sağlık vurgusu:

Aronyayı tüketenlerin ifadeleri, ürünün bölgedeki benimsenmesini hızlandırıyor. Kullanıcılar arasında yer alan Hüseyin Dur, felç sonrası süreçte aronyayı düzenli tüketmenin sağlık durumunda olumlu katkı sağladığını belirtiyor. Kadriye Çiftçi ise aronya şurubu, kuru ve taze meyve olarak farklı formlarda kullandığını, kişisel sağlık sorunlarında iyileşme gözlemlediğini söylüyor. Bu geri bildirimler, aronya talebinin yerel pazarın yanı sıra fonksiyonel gıda arayışındaki tüketiciler tarafından da artabileceğini düşündürüyor.

Sonuç olarak, Çayırçukur ve çevresindeki üretim alanlarının genişlemesiyle birlikte aronya üretiminin önümüzdeki yıllarda daha da yaygınlaşması bekleniyor. Üreticilerin ortak hareket etmesi, lojistik ve pazarlama altyapısının güçlendirilmesi halinde verim artışının bölge ekonomisine daha somut katkı sağlaması mümkün görünüyor. Bu süreçte yerel ve bölge düzeyinde organize destek mekanizmalarının oluşturulması kritik bir rol oynayacak.

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