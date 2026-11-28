Çayırlı’da tarımsal talep ve sorunların yerinde değerlendirilmesi

Erzincan’ın Çayırlı ilçesinde, Çayırlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri üreticilerle bir araya gelerek tarımsal faaliyetlere ilişkin talepleri ve sorunları görüştü. Program kapsamında Cennetpınar, Yazıkaya, Çaykent ve Saygılı köyleri ziyaret edildi.

köy ziyaretlerinin öncelikleri:

Ziyaretlerde üreticilerin istek ve talepleri dinlenirken, hayvan hastalıkları ve şap aşılama kampanyası konuları ele alındı. Ayrıca tarımsal desteklemeler ve Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) hakkında bilgilendirme yapılması, uygulamaların yerinde anlatılması sağlandı. Bu sayede üretim sürecinde karşılaşılan ihtiyaçlar yerinde tespit edildi.

çözüm odaklı iletişim ve takip:

Yetkililer, saha çalışmalarının amacını üreticilerin bilgilendirilmesi, kurum ile çiftçiler arasındaki iletişimin güçlendirilmesi ve tespit edilen ihtiyaçlara yönelik çözüm yollarının belirlenmesi olarak açıkladı. Üreticilerden gelen talepler kayıt altına alındı ve takip edilmek üzere not edildi.

Gerçekleştirilen ziyaretlerin, aşı kampanyalarının etkinliğini artırma, ÇKS kaydının yaygınlaştırılması ve tarımsal desteklerin doğru hedeflere yönlendirilmesi gibi somut çıktılar üretmesi bekleniyor. Yerinde tespitler, önceliklerin belirlenmesine ve kaynak kullanımının verimlileştirilmesine zemin hazırlayacak.

ERZİNCAN’IN ÇAYIRLI İLÇESİNDE, ÜRETİCİLERLE BİR ARAYA GELİNEREK TARIMSAL FAALİYETLERE İLİŞKİN TALEP VE SORUNLAR DEĞERLENDİRİLDİ