Çayırova belediyesi 2027 bütçesini 4,5 milyar liraya çıkardı

Çayırova belediyesi 2027 bütçesi kabul edildi

Çayırova Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nın ikinci birleşimi, Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda toplam 6 gündem maddesi ele alındı ve komisyon raporları doğrultusunda kararlar alındı.

toplantının ayrıntıları:

Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan 2027 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi ile Performans Programı'na ilişkin raporlar mecliste görüşüldü. Komisyon raporları, yapılan oylama sonucunda meclis tarafından oy çokluğuyla kabul edildi.

bütçe ve kararlar:

Meclisin son gündem maddesinde yapılan oylama sonucunda Çayırova Belediyesi'nin 2027 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçesi 4 milyar 500 milyon lira olarak belirlendi. Bütçenin kabulüyle birlikte belediyenin önümüzdeki yıl için gelir ve gider planlamasının çerçevesi de netlik kazanmış oldu.

Ayrıca, 2027 Mali Yılı Vergi, Resim, Harç ve Katılma Payı dışındaki hizmet karşılığı alınacak ücret ve tarifelere ilişkin rapor mecliste oy birliğiyle kabul edildi; bu karar, ilgili ücret tarifelerinin tüm üyelerce onaylandığını gösteriyor.

gündem maddelerinin havale süreci:

Toplantıda ilk iki gündem maddesi ise komisyondan geldiği şekliyle süre uzatımı kararı alınarak ilgili komisyonlara oy birliğiyle havale edildi. Bu karar, söz konusu konuların daha ayrıntılı değerlendirme ve çalışma sürecine alınacağını işaret ediyor.

Alınan kararlar, Çayırova Belediyesi'nin 2027 mali yılı için kaynak dağılımı ve hizmet önceliklerini belirleyecek; meclis onayı sonrası uygulama ve takip süreci belediye birimleri tarafından yürütülecek.

ÇAYIROVA BELEDİYESİ'NİN 2027 MALİ YILI GELİR VE GİDER BÜTÇESİ, BELEDİYE MECLİSİNDE 4 MİLYAR 500 MİLYON LİRA OLARAK KABUL EDİLDİ.