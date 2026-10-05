Çayırova spor kompleksine ilçe sahip çıktı

Çayırova spor kompleksinde ilk resmi sınav

Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı’nın yeni sezon için belirlenen evi Çayırova Belediyesi Spor Kompleksi, dün ilk resmi maçına ev sahipliği yaptı. Glint Çayırova Belediyesi-Bahçeşehir Koleji karşılaşmasını binlerce Çayırovalı takip etti ve salon izleyicilerden yoğun olumlu geri dönüş aldı.

izleyiciden tam not:

Saha ve tribün düzenlemeleri, ulaşım ve konfor açısından katılımcıların beğenisini topladı. Maçı izlemeye gelenlerden Ahmethan Erzincan, "Çayırova Belediyesi Basketbol Takımını hem takip ediyordum hem de destekliyordum. Salonumuz da Süper Lig’e yakışacak bir salon olmuş. Çayırova Belediye Başkanımız Bünyamin Çiftçi’ye çok teşekkür ediyoruz, sporculara ve gençlere güzel teşvikler ve güzel yatırımlar yapmış" ifadelerini kullandı.

takımın yükselişi ve beklentiler:

Başarı grafiğiyle dikkat çeken kulüp, 5 yılda 5 kupa başarısıyla Türkiye Basketbol Süper Ligi’ne yükseldi. Yeni tesis, hem oyuncuların performansını desteklemesi hem de seyirci deneyimini artırması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Kulüp ve ilçe yetkilileri, tesisin uzun vadede genç sporculara ve ilçedeki basketbol kültürüne katkı sağlamasını hedefliyor.

ÇAYIROVA BELEDİYESİ BASKETBOL TAKIMI’NIN YENİ SEZONDAKİ YENİ EVİ ÇAYIROVA BELEDİYESİ SPOR KOMPLEKSİ, DÜN OYNANAN MÜSABAKADA TAKIMINI YALNIZ BIRAKMAYAN İLÇE SAKİNLERİNDEN TAM NOT ALDI.