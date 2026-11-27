Çayırova'da asfalt ve üstyapı çalışmaları

Çayırova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde üç mahallede yol yüzeyleri ve üstyapı çalışmalarına devam ediyor. Ekipler daha önce Atatürk Mahallesinde 12 sokakta üstyapı yenilemesi gerçekleştirmişti; şimdi çalışmalar Şekerpınar, Cumhuriyet ve Akse mahallelerinde sürüyor.

Şekerpınar'da hangi yollar yenileniyor:

Şekerpınar Mahallesi'nde, Şekerpınar Stadyumu çevresinde bulunan Turkuaz Sokak ile Çağatay Sokak ve Turkuaz Sokak ile Fevzi Çakmak Caddesi arasında kalan yollar üzerinde asfalt serimi yapıldı. Yapılan çalışmalar sokak yüzeylerinin düzeltilmesi ve trafik akışının iyileştirilmesine odaklandı.

Cumhuriyet ve Atatürk mahallelerindeki yenilemeler:

Cumhuriyet Mahallesi'nde Eski Sokak ve Ermiş Sokak'ta üstyapı yenileme çalışmaları yürütüldü. Belediye, Atatürk Mahallesi'ndeki önceki 12 sokak çalışmasının ardından ekiplerin program dahilinde diğer mahallelere geçtiğini belirtiyor.

Akse Mahallesi'nde planlanan çalışmalar ve miktarlar:

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Akse Mahallesi'nde toplam 15 sokakta üstyapı yenileme çalışması yapıyor. Çalışmalar kapsamında yaklaşık 2 bin 500 ton asfalt serilmesi planlanırken, mahalledeki çalışmaların cumartesi günü tamamlanmasının beklendiği bildirildi.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı. Başkan Çiftçi, yol yenileme çalışmalarının daha konforlu ve güvenli ulaşım sağlama amacı taşıdığını vurgulayarak ekiplere kolaylık diledi.

ÇAYIROVA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, İLÇE GENELİNDE 3 MAHALLEDEKİ SOKAKLARDA ASFALTLAMA VE ÜSTYAPI YENİLEME ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİYOR.