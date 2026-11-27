Çayırova’da atölye temelli bilim merkezi gençlere pratik bilimi öğretecek

Çayırova Belediyesi ile TÜBİTAK iş birliği kapsamında, Şekerpınar Bilgi Evi bünyesinde oluşturulan bilim merkezinin yapım çalışmaları devam ediyor. Proje, ilkokul ve ortaokul düzeyindeki öğrencilere teori ağırlıklı eğitimlerin ötesinde uygulama imkânı sunmayı amaçlıyor.

İncelemelerde bulunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, merkezdeki çalışmaları yerinde inceledi ve yetkililerden bilgi aldı. Başkan Çiftçi, merkezle ilgili hazırlıkların sürdüğünü ve tesisin kısa sürede tamamlanacağını belirtti ve şunları söyledi: "TÜBİTAK iş birliğiyle, Şekerpınar Bilgi Evimizin ikinci katında hayata geçirdiğimiz Bilim Merkezimizi en kısa sürede tamamlayacağız. Öğrencilerimizin bilimi deneyerek keşfedeceği, teorik bilgilerini pratiğe dönüştüreceği merkezimizde çocuklarımızı teknolojiyle ve yenilikçi düşünceyle buluşturacağız."

atölye dağılımı:

Merkezde toplam 5 atölye yer alacak: astronomi, havacılık ve uzay, matematik, doğa bilimleri ile teknoloji ve tasarım. Doğa bilimleri atölyesinde öğrenciler temel deneyler yaparak gözlem ve hipotez geliştirme becerilerini kullanacak, matematik atölyesinde analitik düşünme ve problem çözme güçlendirilecek.

Teknoloji atölyesinde robotik, kodlama ve yapay zeka uygulamaları tanıtılacak; tasarım atölyesinde ise öğrenciler kendi projelerini planlayıp prototip üretebilecek. Astronomi, havacılık ve uzay atölyesi ile gökyüzü ve uzay konularına yönelik uygulamalı çalışmalar yapılması planlanıyor.

hedefler ve eğitim çıktıları:

Merkezin öncelikli hedefleri arasında öğrencilerin bilimi deneyerek öğrenmesi, teorik bilgilerini pratiğe dönüştürebilmeleri ve yenilikçi düşünme biçimini benimsemeleri yer alıyor. Ayrıca verilecek eğitimlerle gençlerin TEKNOFEST ve TÜBİTAK yarışmaları gibi etkinliklere hazırlanmasına katkı sağlanması, bilim ve teknoloji alanında üretim yapabilecek yeni nesillerin yetiştirilmesi amaçlanıyor.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından merkez, Çayırova’daki öğrencilere düzenli atölye programları ve proje destekleri sunarak bölgedeki STEM eğitim kapasitesini artırmayı hedefliyor.

ÇAYIROVA BELEDİYESİ VE TÜBİTAK İŞ BİRLİĞİYLE ŞEKERPINAR BİLGİ EVİ BÜNYESİNDE KURULAN BİLİM MERKEZİNİN YAPIM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR.