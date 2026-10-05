çayırova’da elektronik atıklar için kapsamlı teslim çağrısı

Çayırova Belediyesi'nden elektronik atık uyarısı

Çayırova Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, kullanılmayan televizyon, radyo, bilgisayar parçaları ve benzeri elektronik eşyaların gelişigüzel bırakılmaması gerektiğini hatırlattı. Belediye, atıkların çevreye zarar vermeden yönetilmesi ve geri dönüşüm zincirine sokulması için ilçe sakinlerine bilgilendirme ve yönlendirme yaptı.

Nereye teslim edilmeli:

Yetkililer, elektronik atıkların konteyner kenarlarına veya kamusal alanlara terk edilmemesi gerektiğini vurguladı ve teslim için iki ana seçeneği işaret etti. İlçedeki Mobil Atık Getirme Merkezleri (AGM) ile Atığın Sıfır Noktası, elektronik atıkların toplanacağı belirlenmiş merkezler olarak açıklandı. Toplama noktalarının yaygınlaştırılmasıyla atık akışının kontrol altına alınması ve çevre kirliliğinin azaltılması hedefleniyor.

Toplama noktaları ve puan uygulaması:

Belediye açıklamasına göre, ilçe genelinde 9 mahallede 12 farklı noktada Mobil Atık Getirme Merkezleri bulunuyor. Ayrıca Akse Mahallesi Kapalı Semt Pazarı karşısında yer alan Atığın Sıfır Noktası'na teslim edilen elektronik atıklar karşılığında vatandaşlar puan kazanabiliyor. Biriken puanların çeşitli hediyelere dönüştürülebildiğinin belirtilmesi, vatandaşların katılımını teşvik etmeyi amaçlıyor.

Belediye ekipleri, çevresel zararların önlenmesi ve kaynakların yeniden kazanımı için elektronik atıkların doğru noktalara teslim edilmesinin önemine dikkat çekiyor. İlçe sakinlerine, kullanılmayan elektronik eşyalarını belirtilen merkezlere ulaştırmaları ve geri dönüşüm sürecine katkı sağlamaları çağrısında bulunuldu.

ÇAYIROVA BELEDİYESİ, KULLANILMAYAN ELEKTRONİK EŞYALARIN ÇEVREYE ZARAR VERMEDEN TOPLANMASI VE GERİ DÖNÜŞÜME KAZANDIRILMASI AMACIYLA İLÇE SAKİNLERİNE YÖNELİK BİLGİLENDİRME YAPTI.