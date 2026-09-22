Çayırova'da kültür sahnesi genişliyor: 'Sancı; İslamiyet’in Doğuşu' seti ilçe için önemli bir adım

Çayırova film platosunda çekimlere devam

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde, Şekerpınar mevkiinde kurulan ve uluslararası projelere ev sahipliği yapan Çayırova Film Platosunda, TRT ortak yapımı Sancı; İslamiyet’in Doğuşu filminin çekimleri sürüyor. Platonun faaliyetleri yerel yöneticilerin ilgi odağı olurken, çalışmaları yerinde görmek üzere Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi seti ziyaret etti.

ziyarette neler konuşuldu:

Ziyarette Çiftçi, yapımcı Bilal Kalyoncu, oyuncular ve set ekibiyle bir araya gelerek platonun işletilme biçimi ve çekim sürecine dair yetkililerden bilgi aldı. Çiftçi, filmin ilçede çekiliyor olmasının hem kültürel hem de tanıtımsal açıdan büyük önem taşıdığını vurguladı. Bu ziyaret sırasında proje ortaklığına ve yürütülen çalışmalara ilişkin memnuniyetini dile getirdi.

platonun ilçeye katkıları:

Çiftçi, sinemanın kent tanıtımındaki rolüne dikkat çekerek, Çayırova’nın kültür ve sanat alanında bölgesel ve ulusal düzeyde tanınması açısından bu tür projelerin önemini öne çıkardı. Ayrıca platonun ilçeye değer kattığını belirterek, ilerleyen günlerde vatandaşların bu alanlardan faydalanmasını sağlayacak ilave çalışmaların hayata geçirileceğini ifade etti. Ziyarette, Cumhurbaşkanı’na proje için verilen desteklerden dolayı teşekkür edildiği de bildirildi.

Set gezisi; prodüksiyon sürecinin görünürlüğünü artırmak, yerel paydaşlarla iş birliğini güçlendirmek ve Çayırova’nın sinema üretim merkezlerinden biri olarak bilinirliğini pekiştirmek amacıyla önem taşıyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte platonun hem sektör hem de bölge için kalıcı kazanımlar üretmesi bekleniyor.

ÇAYIROVA FİLM PLATOSU'NDA, "SANCI; İSLAMİYET’İN DOĞUŞU" FİLMİNİN ÇEKİMLERİ DEVAM EDİYOR.