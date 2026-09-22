Dolar 48,8141 +0,01%
Euro 55,8248 -0,23%
Bist 13.198,84 -1,04%
Altın Gram 6.849,21 -0,45%
EUR/USD 1,1434 -0,31%
Brent Petrol 100,58 +0,24%
--°

Çayırova'da kültür sahnesi genişliyor: 'Sancı; İslamiyet’in Doğuşu' seti ilçe için önemli bir adım

Çayırova Film Platosu'nda TRT ortak yapımı 'Sancı; İslamiyet’in Doğuşu' çekimleri sürüyor; Başkan Bünyamin Çiftçi seti ziyaret etti.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 11:10

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Çayırova'da kültür sahnesi genişliyor: 'Sancı; İslamiyet’in Doğuşu' seti ilçe için önemli bir adım

Çayırova film platosunda çekimlere devam

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde, Şekerpınar mevkiinde kurulan ve uluslararası projelere ev sahipliği yapan Çayırova Film Platosunda, TRT ortak yapımı Sancı; İslamiyet’in Doğuşu filminin çekimleri sürüyor. Platonun faaliyetleri yerel yöneticilerin ilgi odağı olurken, çalışmaları yerinde görmek üzere Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi seti ziyaret etti.

ziyarette neler konuşuldu:

Ziyarette Çiftçi, yapımcı Bilal Kalyoncu, oyuncular ve set ekibiyle bir araya gelerek platonun işletilme biçimi ve çekim sürecine dair yetkililerden bilgi aldı. Çiftçi, filmin ilçede çekiliyor olmasının hem kültürel hem de tanıtımsal açıdan büyük önem taşıdığını vurguladı. Bu ziyaret sırasında proje ortaklığına ve yürütülen çalışmalara ilişkin memnuniyetini dile getirdi.

platonun ilçeye katkıları:

Çiftçi, sinemanın kent tanıtımındaki rolüne dikkat çekerek, Çayırova’nın kültür ve sanat alanında bölgesel ve ulusal düzeyde tanınması açısından bu tür projelerin önemini öne çıkardı. Ayrıca platonun ilçeye değer kattığını belirterek, ilerleyen günlerde vatandaşların bu alanlardan faydalanmasını sağlayacak ilave çalışmaların hayata geçirileceğini ifade etti. Ziyarette, Cumhurbaşkanı’na proje için verilen desteklerden dolayı teşekkür edildiği de bildirildi.

Set gezisi; prodüksiyon sürecinin görünürlüğünü artırmak, yerel paydaşlarla iş birliğini güçlendirmek ve Çayırova’nın sinema üretim merkezlerinden biri olarak bilinirliğini pekiştirmek amacıyla önem taşıyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte platonun hem sektör hem de bölge için kalıcı kazanımlar üretmesi bekleniyor.

ÇAYIROVA FİLM PLATOSU&#039;NDA, &quot;SANCI; İSLAMİYET’İN DOĞUŞU&quot; FİLMİNİN ÇEKİMLERİ DEVAM...

ÇAYIROVA FİLM PLATOSU'NDA, "SANCI; İSLAMİYET’İN DOĞUŞU" FİLMİNİN ÇEKİMLERİ DEVAM EDİYOR.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yavuz Sultan Selim anısına Muratlı'da tören, sergi ve mehter gösterisi
images

Avşar üzümü tesciliyle geleceğe taşınıyor
images

Bodrum'un belleği kitap ve belgeselle kayıt altına alınıyor
images

marmaris tiyatrosu muğla'da sabahattin ali uyarlamasıyla sahnede

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Velimeşe'de üst geçit yakınında çarpışma: 2'si çocuk 6 yaralı

Trafodaki patlama Yozgat'ta otluk alana sıçrayan yangına yol açtı

Mahkeme sanığa 4 yıl hapis verdi, aile karara tepki gösterdi

Motosiklet kazasında hayatını kaybeden genç Orhangazi'de son yolculuğuna uğurlandı

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı

Lara'da falezlerden halatlarla inip deniz dibi ve falez temizliği