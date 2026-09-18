Çayırova'dan öğrencilere yeni eğitim yılı için kırtasiye desteği

Çayırova Belediyesi, 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı'nın başlamasıyla birlikte ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik kırtasiye desteğini sürdürdü. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, yapılan başvurular arasından destek almaya uygun bulunan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için kırtasiye malzemelerini titizlikle hazırlayıp dağıtıma çıkardı.

Dağıtım organizasyonu:

Hazırlanan paketler öncelikle öğrencilerin adreslerine teslim edildi; bunun yanı sıra Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Yardım Deposunda da doğrudan dağıtım yapıldı. Ekipler, malzemelerin hızlı ve güvenli şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaşması için planlı bir çalışma yürüttü.

Amaç ve belediye açıklaması:

Belediye yetkilileri, projenin temel hedefinin eğitime erişimi kolaylaştırmak olduğunu vurguladı. Yapılan açıklamada yer alan "İhtiyaç sahibi öğrencilerimize kırtasiye desteği sağlayarak eğitim yolculuklarında yanlarında olmaya devam ediyoruz" ifadesi, desteğin sürekliliğine dikkat çekti.

Kampanya kapsamında değerlendirilen öğrenciler ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde belirlendi; başvuru ve uygunluk süreçleri Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütüldü. Uygulama, yeni dönem öncesinde ailelere doğrudan destek sunmayı amaçlıyor.

ÇAYIROVA’DA İHTİYAÇ SAHİBİ ÖĞRENCİLERE YENİ EĞİTİM YILI ÖNCESİ KIRTASİYE DESTEĞİ SAĞLANDI. HAZIRLANAN MALZEMELER, ÖĞRENCİLERİN ADRESLERİNE ULAŞTIRILDI.