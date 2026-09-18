Dolar 48,7600 +0,08%
Euro 56,0028 +0,05%
Bist 13.284,42 -1,67%
Altın Gram 6.922,67 +0,37%
EUR/USD 1,1489 +0,08%
Brent Petrol 99,29 -0,64%
--°

Çayırova'dan öğrencilere yeni eğitim yılı için kırtasiye desteği

Çayırova Belediyesi, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı öncesinde ihtiyaç sahibi ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine kırtasiye desteği ulaştırdı.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 12:25

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Çayırova'dan öğrencilere yeni eğitim yılı için kırtasiye desteği

Çayırova'dan öğrencilere yeni eğitim yılı için kırtasiye desteği

Çayırova Belediyesi, 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı'nın başlamasıyla birlikte ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik kırtasiye desteğini sürdürdü. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, yapılan başvurular arasından destek almaya uygun bulunan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için kırtasiye malzemelerini titizlikle hazırlayıp dağıtıma çıkardı.

Dağıtım organizasyonu:

Hazırlanan paketler öncelikle öğrencilerin adreslerine teslim edildi; bunun yanı sıra Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Yardım Deposunda da doğrudan dağıtım yapıldı. Ekipler, malzemelerin hızlı ve güvenli şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaşması için planlı bir çalışma yürüttü.

Amaç ve belediye açıklaması:

Belediye yetkilileri, projenin temel hedefinin eğitime erişimi kolaylaştırmak olduğunu vurguladı. Yapılan açıklamada yer alan "İhtiyaç sahibi öğrencilerimize kırtasiye desteği sağlayarak eğitim yolculuklarında yanlarında olmaya devam ediyoruz" ifadesi, desteğin sürekliliğine dikkat çekti.

Kampanya kapsamında değerlendirilen öğrenciler ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde belirlendi; başvuru ve uygunluk süreçleri Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütüldü. Uygulama, yeni dönem öncesinde ailelere doğrudan destek sunmayı amaçlıyor.

ÇAYIROVA’DA İHTİYAÇ SAHİBİ ÖĞRENCİLERE YENİ EĞİTİM YILI ÖNCESİ KIRTASİYE DESTEĞİ SAĞLANDI....

ÇAYIROVA’DA İHTİYAÇ SAHİBİ ÖĞRENCİLERE YENİ EĞİTİM YILI ÖNCESİ KIRTASİYE DESTEĞİ SAĞLANDI. HAZIRLANAN MALZEMELER, ÖĞRENCİLERİN ADRESLERİNE ULAŞTIRILDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Trump medyaya kısıtlama sinyali verirken Çin'e karşı casusluğu kabul etti
images

Bodrum'da yolda yatan iki köpeğin üzerinden geçen araç kamerada
images

Bodrum'da görüntülere yansıyan olay: yolda yatan iki köpeğin üzerinden geçen ara...
images

Gazze duvarına çizilen Macklemore portresi dayanışma mesajı oldu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kayseri'de 'dur' ihtarına uymayan sürücü kısa kovalamacada yakalandı

Mudanya'da boş minibüs olası faciayı önledi: 18 yaşındaki aday sürücü ağır yaralandı

Adana'da ikinci saldırı iddiası: iş yerine molotofkokteyli atıldı

Trump medyaya kısıtlama sinyali verirken Çin'e karşı casusluğu kabul etti

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi

Keçiören'de pazar kavgası sonrası iki ayrı örgüte operasyon: 8 tutuklama

Konya Beyşehir'de yol dışı devrilme: biçerdöver operatörü hastaneye kaldırıldı

Çivril'de elma festivalinin finalini Derya Uluğ'un enerjisi taçlandırdı

Sinop'ta emniyet müdürlüğü önünde araç motoru tutuştu, polis yangını söndürdü