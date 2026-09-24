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Çayırova'nın yükselişi Süper Lig'de Galatasaray sınavında

Kuruluşundan beş yılda beş kupa çıkarıp yükselen Çayırova Belediyesi, Süper Lig ilk maçında 26 Eylül’de Sinan Erdem’de Galatasaray’a konuk olacak.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 16:14

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Çayırova'nın yükselişi Süper Lig'de Galatasaray sınavında

Çayırova, Süper Lig serüvenine deplasmanda başlıyor

Kurulduğu günden bu yana basamakları hızla tırmanarak 5 yılda 5 kupa kazanan Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk maçına hazırlanıyor. Kulüp, bölge tarihinde bir ilki gerçekleştirerek Süper Lig heyecanını Çayırova'ya taşıdı ve yaz sezonu boyunca süren hazırlıkların ardından lige resmi açılışını yapacak.

Hazırlık süreci ve kadro durumu:

Çayırova ekibi, Başantrenör Ender Aslan yönetiminde çalışmaları tamamladı. Takımdan yapılan açıklamada, maç öncesi herhangi bir sakatlık ya da eksik olmadığı, oyuncu kadrosunun tam olduğu vurgulandı. Yaz dönemi kampları ve hazırlık karşılaşmalarıyla takımın uyumunun artırıldığı belirtildi.

Maçın formatı ve geçen yılların anlamı:

Çayırova Belediyesi'nin Süper Lig'deki ilk maçında rakip Galatasaray MCT Technic olacak. Karşılaşma 26 Eylül Cumartesi günü, saat 18.00'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Kulübün kısa sürede elde ettiği başarılar, takımın ligdeki yerini sağlamlaştırma çabasının ve bölgesel heyecanın göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi de takıma maç öncesi başarı dileklerini iletti. İlk hafta deplasmanı, yeni sezonun temposunu ve takımın rekabet seviyesini görecekleri ilk sınav olacak; kulüp yönetimi ve taraftarlar, maçtan sonra başlayacak süreç için umutlu.

Çayırova'nın Süper Lig'deki varlığı, hem kulübün kısa tarihindeki ivmeyi hem de bölgedeki spora olan ilgiyi artırma potansiyeli taşıyor. İlk maç, performans ve uyum açısından önemli bir gösterge olacak; hem oyuncular hem de teknik ekip için sezonun geri kalanı adına fikir verecek.

ÇAYIROVA BELEDİYESİ BASKETBOL TAKIMI, SÜPER LİGİ’NDEKİ İLK MAÇINDA GALATASARAY MCT TECHNİC...

ÇAYIROVA BELEDİYESİ BASKETBOL TAKIMI, SÜPER LİGİ’NDEKİ İLK MAÇINDA GALATASARAY MCT TECHNİC KARŞISINDA MÜCADELE EDECEK.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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