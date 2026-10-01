Çaykara'da hatalı sollama sonucu beş kişi yaralandı

Çaykara'da trafik kazası

Trabzon'un Çaykara ilçesinde bugün öğle saatlerinde meydana gelen kazada hatalı sollama sonucu bir otomobil ile tur minibüsü çarpıştı. Çarpışmada 5 kişi yaralandı.

Kaza nasıl gerçekleşti?:

Kaza, Çaykara-Uzungöl karayolu Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre hatalı sollama yapan otomobilin sürücüsü E.T. (36) yönetimindeki araç, karşı yönden gelen tur minibüsüyle çarpıştı.

Yaralılar ve görüntüler:

Kazada yaralananlar arasında A.J.A. (27) ve D.A. (27) olmak üzere iki Arap uyruklu ile B.Y. (49) ve M.T. (12) yer aldı. Yaralılar Of ve Araklı ilçelerindeki hastanelerde tedavi altına alındı. Olay anı, yol kenarındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Trabzon’da kaza anı kamerada: Hatalı sollama 5 kişiyi yaraladı