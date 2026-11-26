Çaykur Rizespor'dan resmi tebrik ve destek açıklaması

Çaykur Rizespor Kulübü, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan karşılaşmada Beşiktaş'ın Hapoel Beer Sheva'yı 2-1 mağlup etmesinin ardından kulübün resmi sosyal medya paylaşımlarını alıntılayarak hem tebrik hem de destek mesajı yayımladı.

maç paylaşımı ve alıntı:

Mücadele sonrası Beşiktaş'ın resmi hesabından yapılan "Türkiye olarak hep birlikte kazandık!" paylaşımı, Çaykur Rizespor tarafından alıntılandı. Paylaşımlar maç sonucunu vurgularken kulüplerin sosyal medyadaki etkileşimini gösterdi.

çaykur rizespor'un duruşu ve mesajın içeriği:

Çaykur Rizespor, Beşiktaş'ın gönderisini alıntılayarak resmi hesabından "İşgalin karşısında, Filistin'in yanındayız! Tebrikler Beşiktaş!" ifadesini paylaştı. Kulübün bu mesajı, sportif başarının kutlanmasının ötesinde bir dayanışma ve siyasi duruş ifadesi olarak öne çıktı.

Bu iletişim, kulüplerin saha sonuçlarına ek olarak toplumsal ve uluslararası konularda kısa ve net mesajlarla konum aldıklarını gösteriyor; Çaykur Rizespor paylaşımında hem kutlama hem de destek vurgusunu aynı anda iletti.

ÇAYKUR RİZESPOR KULÜBÜ, UEFA AVRUPA LİGİ'NİN 5. HAFTASINDA İSRAİL TEMSİLCİSİ HAPOEL BEER SHEVA'YI 2-1 MAĞLUP EDEN BEŞİKTAŞ'I TEBRİK EDEREK FİLİSTİN'E DESTEK MESAJI YAYIMLADI