Çaykur Rizespor ilk yarıda öne geçti, Gaziantep fırsatları değerlendiremedi

İlk yarı değerlendirmesi:

Trendyol Süper Lig 3. hafta maçında Gaziantep Futbol Kulübü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan ilk yarı, konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Çaykur Rizespor, 11. dakikada Emrecan Bulut ve 34. dakikada Ali Sowe'nin golleriyle skoru lehine çevirdi. Ev sahibi Gaziantep, karşılaşmanın belli bölümlerinde baskı kursa da net fırsatları değerlendiremedi.

Önemli anlar:

11' – Sağ kanattan Mithat Pala'nın ortasında arka direkte Emrecan Bulut gelişine vurdu; yerden seken top uzak köşeden ağlarla buluştu. 0-1

18' – Maxim'in ceza yayı solundan kullandığı serbest vuruşta kaleci Yahia Fofana topu çift yumrukla uzaklaştırdı.

32' – Ceza sahasında savunmadan seken topu kontrol edip vole ile vuruş yapan Ulrich Meleke'nin şutunda top kaleci Fofana'da kaldı.

34' – Sol kanattan Emrecan'ın ortasında kale önünde Ali Sowe'un gelişine vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-2

Kadrolar ve hakemler:

Stat: Gaziantep Büyükşehir

Hakemler: Batuhan Kolak, Gökhan Barcın, Murat Engin Gözütok

Gaziantep FK: Kacper Tobiasz, Luis Perez, Myenty Abena, Ulrich Meleke, Florin Stefan, Victor Gidado, Kacper Kozlowski, Deian Sorescu, Sontjie Hansen, Maxim, Fuat Bavuk (Serdar Dursun dk. 39)

Yedekler: Cemilhan Aslan, Arda Kızıldağ, Mirza Cihan, Kerim Çalhanoğlu, Enver Kulasin, Ogün Özçiçek, Sabahattin Destici, Mervan Müjdeci

Teknik direktör: Mirel Radoi

Çaykur Rizespor: Yahia Fofana, Zakaria Ariss, Modibo Sagnan, Attila Mocsi, Mithat Pala, Taylan Antalyalı, Qazım Laçi, İbrahim Olawoyin, Emrecan Bulut, Ahmed Kutucu, Ali Sowe

Yedekler: Zafer Görgen, Tayyip Talha Sanuç, Moussa Diakite, Mihai Mihaila, Dal Varesanovic, Adedire Mebude, Umut Erdem, Saika Bakayoko, Muhammet Taha Şahin, Albert Doicaru

Teknik direktör: Recep Uçar

Goller: Emrecan Bulut (dk. 11), Ali Sowe (dk. 34) (Çaykur Rizespor)

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 3. HAFTASINDA ÇAYKUR RİZESPOR'U KONUK EDİYOR. KARŞILAŞMANIN İLK YARISI KONUK EKİBİN 2-0 ÜSTÜNLÜĞÜYLE SONA ERDİ.