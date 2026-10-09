CCC’nin ergene tesisinde atık geri dönüşümü yüzde 100’e çıktı, ar-ge harcamaları arttı

CCC ikinci sürdürülebilirlik raporunu yayımladı

Continental Confectionery Company (CCC), 1 Ocak-31 Aralık 2025 dönemini kapsayan ikinci sürdürülebilirlik raporunu yayımladı. GRI Standartları referans alınarak hazırlanan raporda şirketin çevresel, sosyal ve yönetişim alanındaki performansı ile gelecek dönem hedefleri paylaşıldı; seçili göstergeler bağımsız sınırlı güvence çalışmasına tabi tutuldu.

Rapor, Yıldız Holding ve Gumlink A/S ortaklığıyla kurulan CCC’nin Yupo, Oneo, Kremini, Bonbon ve Yıldız markalarıyla sakız ve şekerleme; Everwell ve Ülker Pastil markalarıyla takviye edici gıda kategorilerindeki faaliyetlerini de kapsıyor.

enerji, emisyon hedefleri ve sertifikasyon:

Şirket 2025 yılında elektrik tüketiminin yüzde 31’ine denk gelen 12.000 MWh yenilenebilir enerjiyi (güneş ve rüzgâr) I‑REC sertifikaları ile belgelendirdi. CCC, SBTi (Science Based Targets initiative) tarafından onaylanan bilim temelli hedefler doğrultusunda 2022 baz yılına göre 2030 yılına kadar Kapsam 1 ve 2 emisyonlarını yüzde 42, üretilen ürün başına Kapsam 3 emisyonlarını yüzde 51,6 ve Kapsam 3 FLAG emisyonlarını yüzde 30,3 azaltmayı hedefliyor.

Uzun vadede şirketin hedefleri arasında 2050 yılına kadar Kapsam 1 ve 2 emisyonlarında yüzde 90, üretilen ürün başına Kapsam 3 emisyonlarında yüzde 90 ve Kapsam 3 FLAG emisyonlarında yüzde 72 azaltım yer alıyor. Enerji ve çevre yönetimi ile su ayak izi çalışmaları ise ISO 50001, ISO 14001 ve ISO 14046 standartlarına uygun yürütülüyor; çevresel yönetim yaklaşımı Gold seviyesindeki Green Check sertifikasıyla belgelendi.

kaynak verimliliği ve su yönetimi:

CCC, Ergene/Tekirdağ’daki üretim tesisinden sağlanan verilere göre 2025 yılında oluşan atıkların tamamını geri dönüşüme kazandırarak, 2024’te yüzde 95 olan geri dönüşüm oranını yüzde 100 seviyesine çıkardı. Bu gelişme şirketin atık yönetimi performansında somut bir iyileşme olarak raporda öne çıkarıldı.

Su yönetimi de raporda öncelikli başlıklardan biri olarak yer aldı. Üretim süreçlerindeki kayıp ve kaçak noktalarının tespitine yönelik yürütülen çalışmalar sayesinde günlük yaklaşık 95 ton su kaybının önüne geçildi. Şirket suyun verimli kullanımını desteklemeye, kayıp-kaçakları azaltmaya ve geri kazanım olanaklarını geliştirmeye yönelik programlarını sürdürecek.

yerel tedarik ve tedarik zinciri uygulamaları:

CCC, 2025 yılında çalıştığı 650 tedarikçinin yüzde 93’ünün yerel tedarikçilerden oluştuğunu açıkladı. Şirketin tedarikçilere yönelik ödemelerinin yaklaşık yüzde 71’i yerel tedarikçilere yönlendirildi. Yıl içinde 773 ton RSPO sertifikalı ham madde tedarik edilirken, sosyal uygunluk kapsamında 33 ham madde tedarikçisi amfori BSCI çerçevesinde denetlendi.

Ürün kalitesi ve gıda güvenliği süreçleri BRC, IFS ve Helal sertifikasyonları kapsamında yönetilirken, tedarik zincirinde sosyal ve çevresel performansın daha geniş bir gruba yayılması için çalışmalar sürdürülüyor.

çalışan gelişimi ve ar-ge odaklı büyüme:

Yıldız Holding’in "Mutlu Et Mutlu Ol" yaklaşımı doğrultusunda CCC, 2025 yılında 1.138 çalışan ile faaliyet gösterdi. Çalışanlara yıl boyunca toplam 35.959 saat eğitim sağlanırken, çalışan başına ortalama eğitim süresi 31,6 saat olarak gerçekleşti. Şirket; öğrenme ve liderlik programları, kapsayıcılık, çalışan deneyimi ile iş sağlığı ve güvenliği konularındaki çalışmalarını sürdürüyor.

AR‑GE yatırımları 2024’teki 35 milyon TL seviyesinden 2025’te 55,3 milyon TLye yükseldi; aynı dönemde sakız ve şekerleme kategorilerinde 89 yeni ürün projesi tamamlandı. AR‑GE ve inovasyon çalışmaları yeni ürün geliştirme, süreç iyileştirme ve dijitalleşme üzerine yoğunlaşırken şirket, yapay zekâ destekli planlama sistemleri, IoT tabanlı üretim izleme çözümleri ve veri odaklı karar mekanizmalarından yararlanıyor. Bu teknolojilerle üretim, planlama ve proje yönetiminde verimlilik ve izlenebilirlik hedefleniyor.

CCC Murahhas Azası Yahya Ülker rapora ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"İkinci Sürdürülebilirlik Raporumuzla 2025 yılı performansımızı, önceliklerimizi ve gelecek dönem hedeflerimizi paydaşlarımızla paylaşıyoruz. Yıldız Holding’in ‘Bu Dünya Bizim’ vizyonu ve ‘İsrafsız Şirket’ iş modeli doğrultusunda sürdürülebilirliği iş yapış biçimimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. SBTi tarafından onaylanan bilim temelli emisyon azaltım hedeflerimiz çerçevesinde 2050 Net Sıfır taahhüdümüze yönelik dönüşüm çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kaynakların verimli kullanımı, sorumlu tedarik, çalışma arkadaşlarımızın gelişimi, AR-GE ve inovasyon önümüzdeki dönemde de öncelikli çalışma alanlarımız arasında yer alacak. Bu çalışmalara katkı sunan tüm çalışma arkadaşlarımıza, iş ortaklarımıza ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Raporda yer alan veriler ve ortaya konan hedefler, CCC’nin operasyonel alanlarda somut adımlar atmaya devam ettiğini gösteriyor; önümüzdeki yıllarda emisyon düşürme hedefleri, tedarik zinciri denetimleri ve dijitalleşme yatırımlarının izlenmesi bekleniyor.

YAHYA ÜLKER