Cedidiye kent meydanı'nda ikinci etap işyerleri lansmana hazırlanıyor

Cedidiye kent meydanı'nda ikinci etap tamamlandı

Düzce Belediyesi tarafından yürütülen Cedidiye Kent Meydanı 2. etap çalışmaları kapsamında inşa edilen işyerlerinin yapımı sona erdi. Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, tamamlanan birimlerin tanıtım ve lansman hazırlıklarına başlandığını duyurdu.

Mimari yaklaşım ve koruma amacı:

Proje, bölgenin kimliğine uygun olacak şekilde geleneksel mimari anlayış esas alınarak tasarlandı. Yetkililer, yapılan düzenlemelerin kentin tarihî ve kültürel dokusunu mimari yapılarda yaşatma amacını taşıdığını belirtiyor.

Kentsel işlev ve beklentiler:

Cedidiye Kent Meydanı 2. Etap ile amaç, bölgenin kent merkezi içindeki ticari ve sosyal işlevinin güçlendirilmesi. Tamamlanan işyerlerinin açılmasıyla birlikte meydanın canlanması ve çevreye ekonomik katkı sağlaması hedefleniyor. Belediye, projenin Düzce için hayırlı olmasını dilediğini ifade etti.

Önümüzdeki dönemde işyerlerinin tanıtım etkinlikleri düzenlenecek; lansman tarihleri ve katılıma ilişkin duyurular belediye kanallarından paylaşılacak.

DÜZCE BELEDİYESİ TARAFINDAN CEDİDİYE KENT MEYDANI 2. ETAP ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA İNŞA EDİLEN İŞYERLERİNDE ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI. BELEDİYE BAŞKANI DR. FARUK ÖZLÜ, İŞYERLERİNİN LANSMANA HAZIRLANDIĞINI AÇIKLADI.