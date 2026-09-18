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Cedidiye meydanı yeni kent hayatına hazırlanıyor

Cedidiye Kent Meydanı projesinde cami-meydan-çarşı düzeniyle yürütülen çalışmalarda, 51 dükkanlı çarşının kaba inşaatı ve altyapı işleri sürüyor.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 13:26

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EDİTÖR: Aslı Han

Cedidiye meydanı yeni kent hayatına hazırlanıyor

Proje ilerleyişi:

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü tarafından şehir merkezinde hayata geçirilen Cedidiye Kent Meydanı projesi, "cami-meydan-çarşı" konseptiyle sürdürülen çalışmalarda önemli bir aşamaya ulaştı. Proje, kentin sosyal ve ticari yaşamını canlandırmayı amaçlayan bütüncül bir tasarım anlayışıyla planlandı ve uygulamalar hızla devam ediyor.

Altyapı ve çarşı inşaatı:

Projede yer alan 51 dükkanlı çarşı bölümünün kaba inşaatı son aşamaya geldi. Binaların mekanik, elektrik ve tesisat altyapı bağlantılarında kayda değer ilerleme sağlandı ve parsel içi altyapı imalatlarında da önemli mesafe kat edildi. Mimari uygulamaların büyük bölümü tamamlanmış olup, son blokta devam eden imalatların bitirilmesiyle yapısal süreç tamamlanmış olacak.

Kamusal alan ve peyzaj düzenlemeleri:

Peyzaj, zemin kaplama ve çevre düzenleme çalışmaları da eş zamanlı yürütülüyor; hedef, Cedidiye Meydanı'nı günün her saatinde kullanılabilen, canlı bir sosyal yaşam alanına dönüştürmek. Proje, Cedidiye Camii'nin tarihi dokusuyla uyumlu bir şekilde tasarlandı ve tamamlandığında şehrin yeni cazibe merkezlerinden biri olması planlanıyor.

Tamamlanan aşamalarla birlikte cami, meydan ve çarşıyı bir bütün halinde ele alan bu yeni kent meydanı, Düzce'de hem sosyal buluşma noktası hem de ticari hareketlilik yaratacak bir alan olarak kente kazandırılmış olacak.

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI DR. FARUK ÖZLÜ’NÜN ŞEHİR MERKEZİNDE BAŞLATTIĞI DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI...

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI DR. FARUK ÖZLÜ’NÜN ŞEHİR MERKEZİNDE BAŞLATTIĞI DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA, “CAMİ-MEYDAN-ÇARŞI” KONSEPTİYLE PROJELENDİRİLEN CEDİDİYE KENT MEYDANI’NDA ÇALIŞMALAR HIZLA DEVAM EDİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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