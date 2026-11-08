Dolar 50,1626 +0,06%
Euro 55,9776 +0,18%
Bist 11.482,60 +1,32%
Altın Gram 6.636,36 +0,98%
EUR/USD 1,1161 +0,16%
Brent Petrol 97,26 -1,08%
--°

Çekimde eşeğe binince panik: muhabiri kameraman kurtardı

Erzurum'da 'Adım Adım Anadolu' çekiminde eşeğe binen Kardelen TV muhabiri İlayda Yediel, eşeğin aniden hızlanmasıyla mandalara doğru sürüklendi; kameraman müdahale etti.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 09:50

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Çekimde eşeğe binince panik: muhabiri kameraman kurtardı

Çekim sırasında eşek aniden hızlandı

Erzurum'un Aziziye ilçesi Söğütlü Mahallesi'nde Kardelen TV ekipleri 'Adım Adım Anadolu' programı için çekim yapıyordu. Programın muhabiri İlayda Yediel, tarlada bulunan çobanın eşeğine binerek görüntü almak istediler. Başlangıçta eşek sakin görünse de kısa süre sonra beklenmedik şekilde hızlandı ve mandaların bulunduğu alana doğru ilerledi.

Panik anları ve müdahale:

Eşeğin hızlanması üzerine Yediel yardım isteyince kameraman Sefa Aras arkadaşını kurtarmak için müdahale etti. Aras, çobanın kullandığı komutu yanlışlıkla tekrarlayınca ('çu çu') eşek daha da hızlandı. Diğer kameraman Muhittin Yazıcıoğlu ise olası bir kazayı düşünerek kaydı durdurdu.

Atlayış ve sonuç:

Olay sırasında Yediel son anda eşekten atlayarak kendini kurtardı; ekipte kimse yaralanmadı. Yediel yaşadıklarını anlatarak, programlarının Anadolu'nun kültürünü ve geleneklerini ekrana taşıdığını, bu çekimin ise beklenmedik bir macera olarak kayıtlara geçtiğini söyledi. Aras ise o an ne yapacağını bilemediğini belirterek, sonrasında soğukkanlı davranıp arkadaşını tutarak tehlikeyi önlediklerini ifade etti.

Olayın görüntüsü kayıtta bir noktada kesildi; ekip daha sonra güvende olduklarını ve yalnızca eğlenceli bir anı kaldığını belirtti.

Muhabiri eşek kaçırdı, kameraman imdadına yetişti

Muhabiri eşek kaçırdı, kameraman imdadına yetişti

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sokak sokak dinleyip çözüm sözü veren başkan Faruk Özlü
images

İhsangazi'de yoldaşlık anı: aç kalan yavru tilki tavukla beslendi
images

Vali yardımcısının yeni yolculuğu: Mehmet Emre Canpolat ile Şeyma Sudaş evlendi
images

Ustaların kurdeleyi kestiği açılışta Diyarbakır'da 3 bin kişiye ücretsiz yemek

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kayseri'de trafikte tehlike: polisten kaçış film sahnelerini aratmadı

Kar yağışında kayan araç uçuruma yuvarlanmamak için dağ yönüne çevrildi, üç kişi yara almadan kurtuldu

İnegöl'ün kırsalında yangın: çiftlik kullanılmaz hale geldi, büyükbaşlar kurtarıldı

Bandırma'da yurt önünde tek taraflı kaza: itfaiye sürücüyü araçtan kurtardı

TREND HABERLER

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Yüksek düzeyli ticaret istişare mekanizmasının üçüncü oturumunu 2027'de Türkiye'de gerçekleştireceğiz

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Yeka GES-2026'da 11 bölge için 785 MWe kapasiteli teklifler netleşti

Birlikten güç doğurmak: terörsüz Türkiye ortak sorumluluğumuz