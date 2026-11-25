İskenderun'da sahil uygulaması

İskenderun sahil bandında bankta oturup çekirdek çitleyen iki vatandaşa zabıta ekipleri tarafından idari işlem yapıldı. Olayda, ilgililere toplam 17.356 TL para cezası uygulandığı ve şahıslara çekirdek kabuklarını tek tek toplattığı bildirildi.

Görüntüler ve savunma:

Olay anına ilişkin kayıtlarda yer alan görüntülerde, ceza işlemi yapılmak üzere olan bir kadın cezanın uygulanmaması için "Çekirdek yemedik, yemin ederim. Ben atmadım, yemin ederim" diyerek savunma yaptı. Kadının bu itirazı kameraya yansımasına rağmen zabıta ekipleri işlemi sonlandırdı ve iki kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında para cezası verildi.

Belediye uygulaması ve amaç:

İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez 2024 yılının Mart ayında göreve başladıktan sonra başlattığı temizlik ve çevre duyarlılığı vurgusuyla ilçe genelinde bu tür uygulamaları sıklaştırdı. Geçtiğimiz aylarda İskenderun Belediye Meclisi, çevreyi kirletenlere uygulanan cezanın 8.678 TL seviyesine çıkarılmasına karar vermişti; bugün uygulanan yaptırım da bu karar çerçevesinde gerçekleşti ve iki kişiye kesilen toplam ceza 17.356 TL oldu.

Mehmet Dönmez uygulama sonrası yaptığı açıklamada vatandaşları daha önce defalarca uyardıklarını belirterek, "Kıymetli vatandaşlarım, daha önceden de uyarmıştık. Lütfen çevreyi kirletmeyin, demiştik. Eğer çevreyi kirletenler çevremize karşı duyarsız kalırlarsa biz de gereğini yapacağız demiştik. Bulunduğumuz alanda dün çok nahoş görüntülerle karşılaştık. Çevreyi kirleten vatandaşlara zabıta arkadaşlarımız müdahale etti. Kirletilen alanı kendilerine temizletip, aynı zamanda cezaları yazıldı. Biz bunu istemiyoruz, temiz bir İskenderun istiyoruz" ifadelerini kullandı. Başkanın daha önce dile getirdiği "Kim olursa olsun, ceza yazacağız" sözü de uygulamanın arka planını özetledi.

HATAY’DA İSKENDERUN BELEDİYE BAŞKANI MEHMET DÖNMEZ’İN "KİM OLURSA OLSUN CEZA YAZACAĞIZ" SÖYLEMİNİN ARDINDAN SAHİL BANDINDA ÇEKİRDEK ÇİTLEYİP YERE ATAN 2 VATANDAŞA 17 BİN 356 TL CEZAİ İŞLEM UYGULANDI VE ŞAHISLARA ÇEKİRDEK KABUKLARI TEK TEK TOPLATILDI.