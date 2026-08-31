Çekmeköy’de mahalle şenlikleri Kent Park’ta coşkuyla sona erdi

Mahalle şenlikleri kent park’ta final yaptı

Çekmeköy Belediyesi tarafından yaz boyunca ilçenin farklı mahallelerinde düzenlenen 'Mahallemde Şenlik Var' etkinlikleri, Kent Park'ta gerçekleştirilen final programıyla noktalandı. Belediyenin programı, çocuklara yönelik eğlence ve aileleri bir araya getiren sosyal içerikler sunarak yaz boyunca sürdü.

Gün boyu etkinlikler:

Final gününde şişme oyun parkurları, atölye çalışmaları, animasyon gösterileri, palyaço ve jonglör performansları ile illüzyon gösterileri çocukların ilgisini çekti. Yüz boyama etkinlikleri ve çeşitli oyun alanları sayesinde minikler gün boyunca aktiftı. Etkinlikte çocuklara pamuk şeker ve patlamış mısır ikramı yapıldı; Kent Park, miniklerin neşesiyle doldu.

Program boyunca gerçekleştirilen atölye ve oyun alanları, çocukların yaratıcılıklarını kullanmalarına ve sosyalleşmelerine olanak sağladı. Organizatörler, alan düzenlemeleri ve güvenlik önlemlerine özellikle dikkat ederek ailelerin huzur içinde katılım göstermesini sağladı.

Yaz boyunca taşınan şenlikler:

Etkinlikler yaz boyunca dokuz farklı noktada yapıldı ve her hafta sonu farklı bir mahalleye taşındı. Gün içi çocuk etkinliklerinin yanı sıra akşam programlarında konserler ve açık hava sinemaları düzenlenerek ailelerin ortak vakit geçirebileceği ortamlar oluşturuldu.

Bu döngü sayesinde sadece çocuklar değil, mahalle sakinleri de yaz akşamlarını komşularıyla paylaşma fırsatı buldu. Etkinliklerin tekrarlanması, mahalle dayanışması ve komşuluk kültürünün güçlenmesine katkı sundu.

Genel olarak 'Mahallemde Şenlik Var' programı, on binlerce çocuk ve aileyi bir araya getirerek Çekmeköy'de unutulmaz anlar bıraktı. Çocukların yüzlerindeki tebessüm ve ailelerin birlikte geçirdiği keyifli anlar etkinliklerin en kalıcı kazanımı olarak öne çıktı.

Çekmeköy Belediyesi, çocukların güvenli, eğlenceli ve sosyal ortamlarda vakit geçirmesine yönelik bu tür etkinlikleri yıl boyunca farklı programlarla sürdürmeyi planlıyor ve benzer organizasyonların ilçede devam edeceğini duyurdu.

ÇEKMEKÖY'DE "MAHALLEMDE ŞENLİK VAR" COŞKUSU YAZ BOYUNCA SÜRDÜ