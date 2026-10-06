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Çekmeköy'de şantiye göçüğü: bir işçi hafif yaralı kurtarıldı

Çekmeköy Reşadiye Mahallesi'nde saat 17.15'te bir şantiyede toprak kayması yaşandı; göçükte kalan 1 işçi itfaiye tarafından hafif yaralı çıkarıldı.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 18:25

GÜNCELLEME: 06 Ekim 2026 - 18:30

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Çekmeköy'de şantiye göçüğü: bir işçi hafif yaralı kurtarıldı

Olayın gelişimi:

Olay, saat 17.15 sıralarında Çekmeköy Reşadiye Mahallesi Uzunçınar Çıkmazı Sokak adresinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Şantiye alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle toprak kayması oldu ve bu sırada sahada çalışan 1 işçi toprağın altında kaldı.

Çevredeki ihbarlar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, kısa sürede müdahale için çalışmalara başladı. İlk belirlemelere göre göçüğün nedeni henüz netleşmedi; olayla ilgili teknik inceleme başlatıldı.

Müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine bölgeye çevre ilçelerden itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin çalışmasıyla göçük altındaki işçi bulunduğu yerden çıkarıldı ve durumunun hafif olduğu tespit edildi.

Kurtarılan işçi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Bölgedeki güvenlik önlemlerini ise polis ekipleri aldı.

Olayla ilgili olarak yetkili birimler tarafından soruşturma ve inceleme başlatıldı; iş güvenliği uygulamaları ve göçüğün oluş nedenine ilişkin tespitler, yapılacak teknik incelemelerin sonucuna göre açıklanacak.

ÇEKMEKÖY&#039;DE BİR İNŞAAT ALANINDA TOPRAK KAYMASI MEYDANA GELDİ. İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE...

ÇEKMEKÖY'DE BİR İNŞAAT ALANINDA TOPRAK KAYMASI MEYDANA GELDİ. İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE BİRLİKTE GÖÇÜK ALTINDA KALAN 1 İŞÇİ HAFİF YARALI OLARAK KURTARILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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