Çekmeköy’ün geleceği için bakanlıklarla kapsamlı proje görüşmeleri

Çekmeköy için kapsamlı proje takibi

Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, ilçeye değer katacak ulaşım, altyapı, eğitim, spor ve üstyapı projelerinin hayata geçirilmesi amacıyla başkentte yoğun görüşmeler gerçekleştirdi. Başkan Çerkez, hazırlanan dosyaları ilgili kurum ve bakanlıklara sunarak destek talebinde bulundu ve projelere gösterilen ilginin sevindirici olduğunu açıkladı.

Ankara temaslarının odağı:

Çerkez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Samsun Milletvekili Dr. Mehmet Muş ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün ile görüşmeler yaptı. Çerkez, görüşmelerdeki somut destek ve ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sağ olsunlar, projelerimize büyük ilgi ve destek gösterdiler" ifadelerini kullandı.

Ulaşım, altyapı ve mahalle düzenlemeleri:

Toplantılarda İstanbul ve ilçenin ulaşım altyapısını güçlendirecek bir dizi proje ele alındı. Öne çıkan başlıklar arasında Çekmeköy Toplayıcı Kuzey Yan Yol Projesi, Paşaköy Kavşak Düzenleme Projesi, M13 Metro hattı ile Çekmeköy Kuzey Gelişim Koridoru yer aldı. Başkan Çerkez, özellikle metro ve Yeşil Yol projelerinin ilçenin ulaşım ve yaşam kalitesi açısından kritik olduğunu vurguladı.

Mahalle ölçeğindeki düzenlemeler kapsamında ise Şahinbey Caddesi Sağlıklı Sokaklar Prestij Yol Projesi, Alemdağ Mahallesi İlim Caddesi Prestij Yol ve Meydan Düzenleme Projesi ile Ekşioğlu Mahallesi Kur’an Kursu Caddesi Prestij Yol Projesi değerlendirildi. Altyapı yatırımları kapsamında Taşdelen Bölgesi Yağmur Suyu Drenaj ve Taşkın Önleme Projesi ile Alemdağ Bölgesi Gürültü Bariyeri Projesi gündeme geldi.

Sosyal donatı, spor ve eğitim yatırımları:

Sosyal ve sportif altyapının güçlendirilmesine yönelik projeler de toplantılarda yer aldı. Bunlar arasında Özgecan Aslan Parkı Zemin Altı Otopark, Park ve Spor Alanları Projesi, Kapalı Yüzme Havuzu Projesi ve Soğukpınar Mahallesi Spor Kompleksi Projesi bulunuyor. Özgecan Aslan Parkı projesinde 320 araç kapasiteli zemin altı otoparkın yanı sıra park ve spor alanları ile afet dönemlerinde kullanılabilecek sahra hastanesi ve yemekhane alanlarının oluşturulması planlanıyor.

Eğitim yatırımları kapsamında ise farklı noktalarda beş yeni eğitim alanı kazandırılmasını hedefleyen Temel Eğitim Alanları Yapım Projesi ile doğa, spor ve eğitimi bir araya getirmeyi amaçlayan Reşadiye Gençlik ve Eğitim Kamp Merkezi Projesi ele alındı.

Çerkez, yapılan görüşmelerin ardından devletin ilgili tüm kademeleriyle uyum içinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti ve destek verenlere teşekkür etti. Belediye yönetimi, bu projelerin hayata geçirilmesinin ilçenin ulaşım kapasitesinden eğitim ve spor altyapısına, çevresel koşullardan sosyal yaşam alanlarına kadar çok yönlü katkı sağlayacağını vurguladı. Başkanın mesajında öne çıkan ifade ise şu oldu: Çekmeköy kazanacak, İstanbul kazanacak, Türkiye kazanacak.

ÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKANI ORHAN ÇERKEZ, MİLLİ SAVUNMA BAKANI YAŞAR GÜLER