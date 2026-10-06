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Celalettin Kesikbaş yeniden seçildi: vizyon 2030'la teknoloji odaklı sanayi hedefi

ESO seçimlerinde yeniden başkan seçilen Celalettin Kesikbaş, Vizyon 2030 kapsamında Eskişehir'i teknoloji odaklı sanayi merkezi yapmayı hedefliyor.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 16:46

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Celalettin Kesikbaş yeniden seçildi: vizyon 2030'la teknoloji odaklı sanayi hedefi

seçim sonuçları:

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) başkanlık seçimleri demokratik bir atmosferde ve yüksek katılımla tamamlandı. Yapılan oylama sonucunda Celalettin Kesikbaş yeniden başkan seçildi. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Kesikbaş, sanayicilere yönelik mesajlar verdi ve yeni dönemin önceliklerini paylaştı.

sorumluluk ve değerlendirme:

Seçim sürecini değerlendiren Kesikbaş, sürecin huzur ve bayram havası içinde geçtiğini vurguladı ve şöyle dedi: "Seçimlerimizi huzur içinde, bayram havasında tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Devam eden seçimlerde demokratik tercihlerini ortaya koyan bütün üyelerimize teşekkür ediyorum. Şahsıma ve arkadaşlarıma gösterdiğiniz teveccüh, omuzlarımızdaki sorumluluğu daha da büyüttü. Güveninizi, yeni dönemde vereceğimiz emeğin en güçlü dayanağı olarak görüyorum"

vizyon 2030 ve öncelikler:

Kesikbaş, Eskişehir sanayisinin bugünlere gelmesinde emeği geçen yönetim, başkanlar ve meclis üyelerine teşekkür ederek, yeni dönemde odak noktasının teknoloji, küreselleşme ve nitelikli ihracat olacağını belirtti. Kesikbaş ayrıca şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz dönemde sorunlarınızı dinledik, ihtiyaçlarınıza özel projeler ürettik. Firmalarımızın dönüşümüne ve rekabet gücüne katkı sunduk. Yeni dönemde bu anlayışı daha küresel, daha teknoloji odaklı bir Eskişehir sanayisi için ileriye taşıyacağız. Teknolojiye, küreselleşmeye ve nitelikli ihracata odaklanacağız. Vizyon 2030 Hedefi doğrultusunda, Eskişehir’i ’teknoloji’ dendiğinde akla ilk gelen sanayi şehri haline getirmek için çalışacağız."

Kesikbaş, ESO'nun tüm üyelerin ortak çatısı olduğunu vurgulayarak yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşlarla iş birliği içinde şehir ekonomisinin potansiyelini büyüteceklerini söyledi. Açıklamasını, seçilen meslek komitesi ve Meclis üyelerine başarı dileyerek ve üyelerin güvenini her gün yeniden hak etmek için çalışacaklarını belirterek tamamladı.

ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI (ESO) BAŞKANLIK SEÇİMLERİNDE GÜVEN TAZELEYEREK YENİDEN BAŞKAN SEÇİLEN...

ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI (ESO) BAŞKANLIK SEÇİMLERİNDE GÜVEN TAZELEYEREK YENİDEN BAŞKAN SEÇİLEN CELALETTİN KESİKBAŞ, SONUÇLARIN ARDINDAN YAPTIĞI AÇIKLAMADA, "VİZYON 2030 HEDEFİ DOĞRULTUSUNDA ESKİŞEHİR’İ 'TEKNOLOJİ' DENDİĞİNDE AKLA İLK GELEN SANAYİ ŞEHRİ HALİNE GETİRMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ" DEDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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