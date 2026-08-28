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Çelikhan'da arıcılar 2026 sezonunu bal hasadıyla karşıladı

Çelikhan'da düzenlenen bal hasadı şenliğinde 2026 sezonu değerlendirildi; üreticilerle birlikte hasat yapıldı, hedef markalaşma ve sürdürülebilir arıcılık.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 12:38

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Çelikhan'da arıcılar 2026 sezonunu bal hasadıyla karşıladı

Çelikhan'da bal hasadı şenliği yapıldı

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde, Çelikhan Kaymakamlığı koordinesinde gerçekleştirilen Bal Hasadı Şenliği, Karagöl Köyü Havuzbaşı mevkisinde düzenlendi. Etkinlikte 2026 yılı bal sezonu değerlendirilirken üreticilerle birlikte bal hasadı da yapıldı.

Programa Adıyaman Vali Yardımcısı Bilal Göksun, Çelikhan Kaymakamı Özgür Pelvan, Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan, Adıyaman İli Bal Üreticileri Birliği temsilcileri, arıcılar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

2026 sezonuna ilişkin değerlendirmeler:

İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan, 2025 yılında yaşanan kuraklık ve yetersiz yağışlara rağmen arıcılıkta üretim kapasitesinde bir artış gözlendiğini belirtti. Akkan, "2026 yılında uygun iklim koşulları ve yağışlarla birlikte Adıyaman’ın zengin florasında güçlü bir bal akışı yaşanıyor." ifadelerini kullandı.

Yetkili, toplantıda bölge arıcılığının niteliğini yükseltme hedeflerini vurgulayarak üreticilere yönelik desteklerin ve eğitim çalışmalarıyla arıcılığın bölge ekonomisine katkısının artırılacağını kaydetti.

Üreticilerle hasat ve görüş alışverişi:

Etkinlik sırasında arıcılarla bir araya gelinerek hasat uygulamaları sergilendi ve üreticiler arasında bilgi paylaşımı yapıldı. Program, bal hasadının tamamlanmasının ardından sona erdi.

Şenlik, yerel üretimin görünürlüğünü artırmayı, markalaşma yoluyla katma değeri yükseltmeyi ve arıcılığın sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasını amaçlayan adımların paylaşılması açısından önem taşıdı.

ADIYAMAN’IN ÇELİKHAN İLÇESİNDE DÜZENLENEN BAL HASADI ŞENLİĞİ’NDE 2026 YILI BAL SEZONU...

ADIYAMAN’IN ÇELİKHAN İLÇESİNDE DÜZENLENEN BAL HASADI ŞENLİĞİ’NDE 2026 YILI BAL SEZONU DEĞERLENDİRİLİRKEN, ÜRETİCİLERLE BİRLİKTE BAL HASADI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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