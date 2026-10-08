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Çelikhan’da herkesin katıldığı ödüllü koşu gençleri spora çekti

Çelikhan Kaymakamlığı ve Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü'nün ödüllü atletizm koşusuna her yaştan katılım oldu; dereceye girenler törenle ödüllendirildi.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 13:48

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Çelikhan’da herkesin katıldığı ödüllü koşu gençleri spora çekti

etkinlik ve organizasyon:

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde Amatör Spor Haftası kapsamında düzenlenen ödüllü atletizm koşusu yoğun ilgi gördü. Etkinlik, Çelikhan Kaymakamlığı ile Çelikhan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edildi ve halka açık şekilde gerçekleştirildi.

parkur ve katılım:

Koşu Öğretmenevi önünden başlayıp Çelikhan Gençlik Merkezi önünde sona erdi. Etkinlik, Hareketli Toplum, Güçlü Türkiye sloganı ile yapıldı ve her yaştan vatandaşın spor yapmasına imkan tanıdı; katılımcılar belirlenen parkurda ter döktü.

yarış sonuçları ve ödüller:

Erkekler kategorisinde dereceye girenler Ali Boztepe, Mehmet Demirbağ ve Ahmet Sami Sonkaya oldu. Kadınlar kategorisinde ise Elif Suheda Avcı, Rahime Demirbağ ve Ecrin Doğanay derece elde ederek ödüllerini aldı.

Organizatörler, etkinliğin toplumun spora teşvik edilmesi, sağlıklı yaşam bilincinin artırılması ve özellikle gençlerin sportif faaliyetlere yönlendirilmesi amaçlarına hizmet ettiğini vurguladı.

ADIYAMAN’IN ÇELİKHAN İLÇESİNDE AMATÖR SPOR HAFTASI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA ÖDÜLLÜ ATLETİZM KOŞUSU...

ADIYAMAN’IN ÇELİKHAN İLÇESİNDE AMATÖR SPOR HAFTASI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA ÖDÜLLÜ ATLETİZM KOŞUSU DÜZENLENDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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