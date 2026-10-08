Çelikhan'da kurumlar öğrenci güvenliğini masaya yatırdı

toplantının amacı ve katılımcılar:

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde Kaymakam Özgür Pelvan başkanlığında okul güvenliği toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı, kaymakamlık toplantı salonunda düzenlendi ve İlçe Milli Eğitim Müdürü, okul müdürleri, okul aile birliği başkanları ile kurum amirleri katıldı.

gündemdeki öncelikli konular:

Toplantıda, özellikle okul çevrelerinde alınacak güvenlik ve trafik tedbirleri ön plana çıktı. Ayrıca okul servis araçlarının denetimleri, öğrencilerin giriş-çıkış saatlerinde uygulanacak düzenlemeler ve servis trafiğinin güvenli hale getirilmesi ele alındı. Toplantı kapsamındaki değerlendirmelerde, akran zorbalığının önlenmesine yönelik çalışmalar ile eğitim ortamında öğrencilerin korunmasına yönelik yaklaşımlar da görüşüldü.

Uyuşturucu ve zararlı maddelerle mücadele çerçevesinde yürütülecek faaliyetler değerlendirildi; bu alandaki denetim ve bilinçlendirme çalışmalarının önemi vurgulandı.

kurumlar arası koordinasyonun önemi:

Toplantıda ortak vurgu, öğrencilerin güvenli bir eğitim ortamında öğrenimlerini sürdürebilmeleri için kurumlar arası koordinasyon ve iş birliği oldu. Katılımcılar, alınacak tedbirlerin sahada etkin uygulanabilmesi için ilgili kurumların rol ve sorumluluklarının netleştirilmesi gerektiğini belirtti.

Sonuç olarak toplantı, ilçede okul güvenliğinin güçlendirilmesine yönelik adımların planlanması ve uygulamaya dönük iş birliği mekanizmalarının güçlendirilmesi yönünde kararlarla sona erdi.

ADIYAMAN’IN ÇELİKHAN İLÇESİNDE KAYMAKAM ÖZGÜR PELVAN BAŞKANLIĞINDA OKUL GÜVENLİĞİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.