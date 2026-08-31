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Çelikhan'da tütün sahalarında dolu sonrası hasar tespiti sürüyor

Çelikhan'da gece etkili dolu tütüne zarar verdi; İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü hasar tespitine devam ediyor, vekil Alkayış süreci yakından takip ediyor.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 11:58

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EDİTÖR: Elif Demir

Çelikhan'da tütün sahalarında dolu sonrası hasar tespiti sürüyor

Çelikhan'da tütün sahalarında dolu hasarı:

AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Çelikhan ilçesinde gece saatlerinde etkili olan dolu yağışının tütün üretim alanlarında zarara yol açtığını açıkladı. Olay sonrası bölgedeki üreticilere geçmiş olsun dileklerini ileten Alkayış, hasarın boyutunun netleşmesi için sahadaki çalışmaları yakından takip ettiklerini belirtti.

Hasar tespit çalışmaları sürüyor:

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, tütün ekili alanlarda hasar tespit çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Yapılacak tespitlerin ardından elde edilen veriler ilgili kurumlara iletilecek ve zararın tespiti doğrultusunda gerekli değerlendirmeler gerçekleştirilecek. Bu aşamanın, çiftçilerin hak ettiği desteğe hızlı ulaşması bakımından kritik olduğu vurgulanıyor.

Çiftçilerin mağduriyeti takip altında:

Milletvekili Alkayış, mağduriyetlerin giderilmesi için sürecin takip edildiğini ve Çelikhanlı üreticilerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti. Alkayış'ın sözleri şöyle: "Çelikhanlı çiftçilerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz." Bu açıklama, bölgedeki tütün üreticilerinin acil destek ve yönlendirme beklentisini karşılamaya yönelik bir taahhüt niteliği taşıyor.

Yetkili kurumların hasar tespit raporlarını tamamlamasının ardından, uygulamaya konulacak destek mekanizmaları hakkında üreticilere bilgi verilecek. Bölgedeki tarımsal üretimin korunması ve üreticilerin ekonomik açıdan zararının azaltılması için atılacak adımların takipçisi olunacağı bildirildi.

AK PARTİ ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ MUSTAFA ALKAYIŞ, ÇELİKHAN İLÇESİNDE MEYDANA GELEN DOLU YAĞIŞI...

AK PARTİ ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ MUSTAFA ALKAYIŞ, ÇELİKHAN İLÇESİNDE MEYDANA GELEN DOLU YAĞIŞI NEDENİYLE TÜTÜN ÜRETİM ALANLARINDA ZARAR OLUŞTUĞUNU BELİRTEREK, HASAR TESPİT ÇALIŞMALARININ SÜRDÜĞÜNÜ AÇIKLADI.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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