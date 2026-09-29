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Çelikler Holding Tera bağlantılarını yalanladı

Çelikler Holding, Tera ile hiçbir ticari ya da hukuki ilişkisinin bulunmadığını; asılsız iddialara karşı yasal haklarını saklı tuttuğunu bildirdi.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 09:48

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EDİTÖR: Berk Doğan

Çelikler Holding Tera bağlantılarını yalanladı

Holdingten gelen yazılı açıklama:

Çelikler Holding, kamuoyunda yer alan haberler ve paylaşımlar üzerine yazılı bir açıklama yayımladı. Şirket açıklamasında, grup, grup şirketleri ve ortaklarının Tera ve bunlara bağlı şirketlerle hiçbir ilgisi olmadığı vurgulandı.

Finansal ilişkiler net şekilde reddedildi:

Açıklamada, grubun, grup şirketlerinin ve ortakların söz konusu kuruluşlardan 1 TL dahi kâr, gelir veya herhangi bir finansal menfaat elde etmediği; bu kuruluşlardan 1 TL dahi para çekilmediği ifade edildi.

İtibar ve hukuki adım tehdidi:

Metinde, kamuoyunda yer alan ve gerçekleri yansıtmayan itibar zedelemeye yönelik iftira, yalan ve ilişkilendirmelere itibar edilmemesi istendi. Şirket ayrıca bu tür yalan haber ve paylaşımlar ile ilgili olarak yasal haklarını saklı tuttuğunu bildirdi.

Çelikler Holding, açıklamasında iddiaları açıkça reddederek hem mali hem de hukuki açıdan herhangi bir bağın bulunmadığını tekrarladı ve kamuoyunu bilgilendirdi.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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