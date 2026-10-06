Çeltik binasında şofben tehlikesi: bir kişi yaşamını yitirdi

Olayın gelişimi:

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Balabankoru köyünde yaşayan Mehmet Sami Balkan, çeltik binasında bulunan şofben ile temas ettiği sırada elektrik akımına kapıldı. Olayın fark edilmesinin ardından bölgeye sağlık ekipleri çağrıldı.

Ağır şekilde etkilenen Balkan’a olay yerinde ilk müdahale yapıldı; ancak sağlık ekiplerinin çabalarına rağmen kurtarılamadı. Yetkililer, kazanın yaşandığı alanda güvenlik ve teknik inceleme yapılacağını bildirdi.

Cenaze ve soruşturma:

Merhumun cenazesi, kılınan ikindi namazının ardından Balabankoru köyü camisinden kaldırılarak köy mezarlığında defnedildi. Olayla ilgili olarak yetkili makamlar tarafından inceleme başlatıldı ve soruşturma sürüyor.

EDİRNE'NİN UZUNKÖPRÜ İLÇESİNE BAĞLI BALABANKORU KÖYÜNDE ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN MEHMET SAMİ BALKAN HAYATINI KAYBETTİ.