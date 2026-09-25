Çeltikçi köprüsünde hasar incelemesi ve acil çalışma talimatı

Başkan vekili saha incelemesi yaptı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Mustafakemalpaşa-Susurluk-Karacabey bağlantı yolunda yer alan ve yoğun olarak tarımsal araçların kullandığı Çeltikçi Köprüsünde teknik incelemelerde bulundu. İncelemede AK Parti Bursa İl Başkan Yardımcısı Kemal Ermiş ile Mustafakemalpaşa İlçe Başkanı Mutlu Turgut de hazır bulundu.

köprünün durumu ve kapatma kararı:

Başkan Vekili Biba, köprünün yapımına 1961 yılında başlandığını ve 1973 yılında trafiğe açıldığını hatırlattı. Köprünün yaklaşık 15 metre uzunluğunda ve 4,80 metre genişliğinde olduğunu, trafik akışının 4 metre yükseklikten sağlandığını belirtti. 11 Eylül tarihinde meydana gelen hasar nedeniyle köprünün can güvenliği açısından trafiğe kapatıldığı ifade edildi.

yapılacak çalışmalar ve takip:

Biba, köprüdeki hasarın giderilmesi için gerekli çalışmaların hızla başlatılması talimatını verdiğini söyledi. Bölgedeki tarımsal faaliyetler ve ilçeler arası ulaşım açısından köprünün önemine vurgu yapılarak, hafif araç geçişini sağlayabilecek geçici çözümler ile köprünün yeniden yapımına yönelik proje çalışmalarının eş zamanlı yürütüleceği bildirildi.

İnceleme sırasında yetkililerden köprünün mevcut durumu, kapatma gerekçesi ve atılacak adımlar hakkında bilgi alan Başkan Vekili Biba, sürecin hem teknik hem de güvenlik boyutlarını yakından takip edeceklerini belirtti.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ ŞAHİN BİBA, MUSTAFAKEMALPAŞA-SUSURLUK-KARACABEY BAĞLANTI YOLUNDA YOĞUNLUKLA TARIMSAL ÜRETİMDE KULLANILAN ARAÇLARIN GEÇTİĞİ VE HASAR ALDIĞI İÇİN TRAFİĞE KAPATILAN ÇELTİKÇİ KÖPRÜSÜ’NDE TEKNİK İNCELEMELERDE BULUNDU.